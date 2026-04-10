東京市場　ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析

オージードル
終値0.7082　高値0.7095　安値0.7022

0.7184　ハイブレイク
0.7139　抵抗2
0.7111　抵抗1
0.7066　ピボット
0.7038　支持1
0.6993　支持2
0.6965　ローブレイク

キーウィドル
終値0.5858　高値0.5874　安値0.5816

0.5941　ハイブレイク
0.5907　抵抗2
0.5883　抵抗1
0.5849　ピボット
0.5825　支持1
0.5791　支持2
0.5767　ローブレイク

ドルカナダ
終値1.3815　高値1.3860　安値1.3805

1.3903　ハイブレイク
1.3882　抵抗2
1.3848　抵抗1
1.3827　ピボット
1.3793　支持1
1.3772　支持2
1.3738　ローブレイク