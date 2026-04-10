東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
東京市場 ピボット分析（資源国通貨）
ピボット分析
オージードル
終値0.7082 高値0.7095 安値0.7022
0.7184 ハイブレイク
0.7139 抵抗2
0.7111 抵抗1
0.7066 ピボット
0.7038 支持1
0.6993 支持2
0.6965 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5858 高値0.5874 安値0.5816
0.5941 ハイブレイク
0.5907 抵抗2
0.5883 抵抗1
0.5849 ピボット
0.5825 支持1
0.5791 支持2
0.5767 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3815 高値1.3860 安値1.3805
1.3903 ハイブレイク
1.3882 抵抗2
1.3848 抵抗1
1.3827 ピボット
1.3793 支持1
1.3772 支持2
1.3738 ローブレイク
ピボット分析
オージードル
終値0.7082 高値0.7095 安値0.7022
0.7184 ハイブレイク
0.7139 抵抗2
0.7111 抵抗1
0.7066 ピボット
0.7038 支持1
0.6993 支持2
0.6965 ローブレイク
キーウィドル
終値0.5858 高値0.5874 安値0.5816
0.5941 ハイブレイク
0.5907 抵抗2
0.5883 抵抗1
0.5849 ピボット
0.5825 支持1
0.5791 支持2
0.5767 ローブレイク
ドルカナダ
終値1.3815 高値1.3860 安値1.3805
1.3903 ハイブレイク
1.3882 抵抗2
1.3848 抵抗1
1.3827 ピボット
1.3793 支持1
1.3772 支持2
1.3738 ローブレイク