■マスターズ2026 1日目（日本時間9〜10日、米・ジョージア州オーガスタ・ナショナルGC 7565ヤード・パー72）

米男子ゴルフのメジャー今季初戦「マスターズ」が開幕。2021年以来となる5年ぶり2度目の優勝を目指す松山英樹（34、LEXUS）は初日、2バーディー、2ボギーのトータル「72」のイーブンパーで17位タイにつけた。マスターズ初出場の片岡尚之（28、ACN）は、2バーディ、6ボギーに3つのダブルボギーでトータル「84」の12オーバー、90位タイで初日を終えた。

13年連続15回目の出場となった松山は、1番から4連続パーセーブも、5番でティーショットをバンカーに打ち込んでしまい、ボギー。9番ではティーショットを右の林に打ち込んでしまうが、第3打のアプローチがグリーンに乗りパーセーブ、1オーバーで前半を終えた。

後半の10番ではロングパットを沈め初のバーディを奪い、アーメンコーナーの11番から13番までをパーで凌いだ松山だったが、14番でボギー。続く15番のロングホールでバーディを奪い、スコアをイーブンに戻した。上がり3ホールも全てパーにまとめた松山は、トータルイーブンパーで初日を終えた。

初日、5アンダーでトップに立ったのは、昨年覇者のR.マキロイ（36、北アイルランド）とS.バーンズ（29、アメリカ）の2人。マキロイは史上4人目となる連覇へ向け好スタートを切った。

【マスターズ 1日目 結果】

1位 R.マキロイ（北アイルランド）−5

1位 S.バーンズ（アメリカ）−5

3位 K.キタヤマ（アメリカ）−3

3位 J.デイ（オーストラリア）−3

3位 P.リード（アメリカ）−3

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17位タイ 松山英樹 ０

90位タイ 片岡尚之 ∔12