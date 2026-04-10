９日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝９７．８７ドル（＋３．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８１８．０ドル（＋４０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６２７．７セント（＋１０５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７４．５０セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６５．２５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３６８．５５（＋２．２８）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝９７．８７ドル（＋３．４６ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝４８１８．０ドル（＋４０．８ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝７６２７．７セント（＋１０５．３セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５７４．５０セント（－５．７５セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４４４．００セント（－３．２５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１１６５．２５セント（＋３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３６８．５５（＋２．２８）
出所：MINKABU PRESS