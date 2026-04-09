カーハート WIP × エフシーレアルブリストル　初コラボでアパレル＆サッカーグッズ発売

「カーハート WIP（Carhartt WIP）」が、「エフシーレアルブリストル（F.C.Real Bristol）」と初めてコラボレーションしたカプセルコレクションを4月10日に発売する。アイテムは、カーハート WIPの直営店のほか、カーハート WIP公式オンラインストア、SOPH.shop、「ソフ（SOPH.）」公式オンラインストアで取り扱う。

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カプセルコレクションはスポーツウェアに着想し、アパレル、アクセサリー、サッカー関連グッズを用意。ラインナップはカーハート WIPの定番カラーであるダスティハミルトンブラウン、ワックス、ネイビー、ブラックで構成し、両ブランドのロゴをあしらった。

アパレルは、軽量ナイロンサテンのウォームアップジャケット（3万9600円）や吸湿発散性に優れた素材のゲームシャツ（2万4200円）とショーツ（2万900円）、Tシャツ（1万1000円〜1万3200円）、キャンバス地のキャップ（1万1000円）、ソックス（5500円）などを揃え、ブラウンのラバーダック（2750円）と特製サッカーボール（1万1000円）も発売する。

■カーハート WIP：公式オンラインストア