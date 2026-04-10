川島明「若手芸人でもそんなことしない」 “人気俳優”からの謝罪DMにツッコミ
10日放送のTBS系バラエティー『ラヴィット！』では、MCの川島明が“人気俳優”から謝罪のDMが届いたことを報告した。
【写真】川島明に謝罪DMを送った“人気俳優”
この日のゲストは堤真一、山田裕貴、有村架純。2週間ぶりの出演となった山田は、前回の出演について「みんなイジってないように見せてイジるっていうのに、うまく乗っかれなくて、本当に反省している」と申し訳なさそうに振り返った。
川島は「ホンマにDMやめてください。終わった後に『きょうは芸人さんのみなさんと違った立ちふるまいをしてしまい、申し訳ございません』って（笑）。若手芸人でも、そんなことしないですよ」と笑いながらツッコミ。
山田が「川島さんの番組をちょっとでも面白くなれば…みなさんすごいなって思いました」と謙そんすると、川島は「そんなテンションでやめてください（笑）」と呼びかけていた。
【写真】川島明に謝罪DMを送った“人気俳優”
この日のゲストは堤真一、山田裕貴、有村架純。2週間ぶりの出演となった山田は、前回の出演について「みんなイジってないように見せてイジるっていうのに、うまく乗っかれなくて、本当に反省している」と申し訳なさそうに振り返った。
川島は「ホンマにDMやめてください。終わった後に『きょうは芸人さんのみなさんと違った立ちふるまいをしてしまい、申し訳ございません』って（笑）。若手芸人でも、そんなことしないですよ」と笑いながらツッコミ。
山田が「川島さんの番組をちょっとでも面白くなれば…みなさんすごいなって思いました」と謙そんすると、川島は「そんなテンションでやめてください（笑）」と呼びかけていた。