ME：I地上波初冠番組が誕生！ 新感覚対面バラエティー『ME：Iの会いにきたよ！』4.19スタート
ME:Iの地上波初となる冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』が、フジテレビほかにて4月19日25時25分よりスタートする。
【写真】『ME：Iの会いにきたよ！』ロゴもかわいい！
同番組は、ME：Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く対面バラエティー。
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME：Iは、音楽活動に加えてバラエティーへも活動の幅を広げ、この度ME：Iにとって地上波初の冠番組がスタートすることとなった。
番組では、ME：Iファンのもとへメンバーがサプライズで登場。事前に“特製カード”で「ME：Iが会いにくる!?」と知らされた瞬間から物語がスタートする。本当に来るのか、いつどこに現れるのか、日常の学校生活の中で募っていく期待や緊張、会えるかもしれないという高揚感のすべてを丁寧に追いかける。
見どころは、ME：Iとの“対面の仕方”。突然、転入生として教室に現れ隣の席に座る、など学生たちの想像を超えるサプライズ演出が続々と展開される。憧れのメンバーが目の前に現れた瞬間の学生たちの表情にも注目だ。
さらに対面後には、“推しメンバー”と過ごす特別な時間も描かれる。2人きりの下校や推しと一緒にダンスなど、これまでにない距離感で過ごすひとときに、学生たちの思いがさらにあふれていく姿や、“会う瞬間”だけでなく、“会えると知ったその日からの時間”までも丁寧に描く。
山田賢太郎チーフプロデューサーは「もしも突然、自分の“推し”に会えると分かったら… ドキドキする学生と、そんなファンの子を最大限のサプライズで喜ばせようする ME：I。会えて感動するファンの子と、その姿を見て満面の笑顔の ME：I。ずっと素敵な空気が流れているちょっと変わったバラエティ番組です」とコメントしている。
『ME：Iの会いにきたよ！』は、フジテレビほかにて4月19日より毎週日曜25時25分放送。
【写真】『ME：Iの会いにきたよ！』ロゴもかわいい！
同番組は、ME：Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く対面バラエティー。
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME：Iは、音楽活動に加えてバラエティーへも活動の幅を広げ、この度ME：Iにとって地上波初の冠番組がスタートすることとなった。
見どころは、ME：Iとの“対面の仕方”。突然、転入生として教室に現れ隣の席に座る、など学生たちの想像を超えるサプライズ演出が続々と展開される。憧れのメンバーが目の前に現れた瞬間の学生たちの表情にも注目だ。
さらに対面後には、“推しメンバー”と過ごす特別な時間も描かれる。2人きりの下校や推しと一緒にダンスなど、これまでにない距離感で過ごすひとときに、学生たちの思いがさらにあふれていく姿や、“会う瞬間”だけでなく、“会えると知ったその日からの時間”までも丁寧に描く。
山田賢太郎チーフプロデューサーは「もしも突然、自分の“推し”に会えると分かったら… ドキドキする学生と、そんなファンの子を最大限のサプライズで喜ばせようする ME：I。会えて感動するファンの子と、その姿を見て満面の笑顔の ME：I。ずっと素敵な空気が流れているちょっと変わったバラエティ番組です」とコメントしている。
『ME：Iの会いにきたよ！』は、フジテレビほかにて4月19日より毎週日曜25時25分放送。