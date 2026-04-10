自身のインスタグラムで公開

女子サッカーWEリーグの日テレ・東京ヴェルディベレーザに所属する元なでしこジャパン（日本女子代表）DF岩清水梓が自身のXを更新。息子の小学校の入学式に参加したことを報告すると、ファンからも反響が届いている。

岩清水はインスタグラムに2枚の写真を公開。校門前で撮影したランドセル姿の息子との2ショットや桜の木の下での春めいた写真を投稿すると、「入学式。小学生になりました！ 早くない？」と、感慨深そうにつづった。

続けて「一人で歩く練習して 新しいお友達できて 不安と楽しみがいっぱい！楽しい学校生活になりますように」と息子への想いを語った投稿には、ファンも反応している。

「もう小学生、早いね！」

「靴のサイズ大きい！ イワシさんと同じくらいに見えます」

「楽しい小学校生活を！」

「イケメンすぎて可愛い」

「あっという間に小学生ですね。ついこの前まで赤ちゃんだったのに」

岩清水はなでしこジャパンの一員として、11年のドイツ・ワールドカップ（W杯）で初優勝に貢献。16年ロンドン五輪銀や15年W杯準優勝なども成し遂げた。19年に自身の入籍と妊娠を発表すると、翌20年に第一子となる長男を出産している。39歳の今も現役でプレーしている。



（THE ANSWER編集部）