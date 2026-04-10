2日から配信が開始されたABEMAのオリジナル恋愛リアリティーショー「恋愛病院」に、前安芸高田市長の石丸伸二氏がキャストとして出演。トレードマークの“理屈っぽい”トークで話題を集めている。

同番組は、“仕事中心の生活で恋を忘れた” さまざまな分野で活躍する男女10人が、2泊3日の共同生活を送り、「恋のリハビリ」に従事する。本編配信開始前のインタビューで石丸氏は、「（最後に恋をしたのは）ずいぶん昔な気がします。どれがどれほどの恋かというのは測定が難しいですよ。むしろ世の皆さんに問いたい。『その恋、本気でしたか？』と」と早くも“らしさ”を全開。

そして、2日に放送された第一話「本気の恋ってなんですか？恋のリハビリ生活、開始」では、石丸氏が海辺で女性と対面し、「愛してる」と告白するシーンがあり、ネット上では「政治家を引退しても応援しています」「素敵な出会いがあるといいですね」「勝手に既婚者だと思っていた！これからは恋愛に全力投球」と称賛の声が集まった。

そんな中、石丸氏が九州支局長を務めるビジネスメディア「ReHacQ」の出演者の間では爆笑をさらった。3日、同メディアのYouTubeチャンネルでは、プロデューサーの高橋弘樹氏、日本大学教授の西田亮介氏、著名編集者の箕輪厚介氏、日本維新の会の音喜多駿元参院議員など、そうそうたる面々が出演し同番組を視聴する生配信企画が行われたのだ。

そして、前出の石丸氏の告白シーンでは、一同が大口を開けて大爆笑。箕輪氏は「俺、愛してるって何回かいろんな所で聞いてきたんですけど、ドラマとか映画とかで。こんなトーンってありましたっけ！」と腹を抱えて笑い、高橋氏は「相当本気よ、本気なのよ」と笑い草にされた。あげく、西田氏は「複雑。なんかイタい。ここに駆り出されてる石丸さんはなぜ参加したんだろう。仕事って選べるじゃないですか」とあざ笑った。

米山氏、反応

その一方で、元新潟県知事、元衆院議員の米山隆一氏が5日、自身のX（旧Twitter）を更新。石丸氏の告白シーンを一同が笑う場面の切り抜き動画を引用リポストし、「私は石丸氏は当初より全く評価していませんでしたが、一時期はこの人持て囃していた人達が、自分達の責任は全く触れずに、仕事でも何でもない事で寄ってたかって嘲笑して受けを取るこの在り様の醜悪さに、そろそろ気付いてはどうかと思います」（原文ママ）と苦言を呈した。

かつて、石丸氏と米山氏は“犬猿の仲”と言われた間柄。2024年8月には、石丸氏自身のYouTubeチャンネルで立憲民主党の次期代表の選挙区での衆院選出馬プランを披露したことについて、米山氏が自身のXで「代表はこの人物の勝手な挑発で決められるものではないですが、仮に石丸氏が立候補しても、ほぼ100%惨敗でしょう」とバッサリ切り捨てている。さらに「こちらは馬鹿げた挑発に乗るつもりはありませんが、ここ迄言っているのですから、石丸氏は負けたら政治から引退するくらいの覚悟を持つべきです」と一刀両断した。

これは石丸氏が動画内で「解散総選挙した時に次の立憲民主党の党首の方の選挙区で僕が出ます」と高らかに宣言したことを受けたもの。石丸氏は「どこの何区か分からないですけど、泉（健太）さんだったら京都3区でしたっけ。一騎打ち。その時は自公も協力して下さい。立てない、対抗馬。看板を変えたばっかり、変わってないかもしれないですけど、代表戦の直後に一番のピンチが来る。ってなったら、注目集められるんじゃないですか」と火花を散らしていた。

とはいえ、「ReHacQ」への出演歴があっただけに米山氏が石丸氏に同情を示したのか、視聴者からも石丸氏が“笑い者”にされたことを快く思わず、米山氏の投稿に賛同するコメントが見受けられた。

これまで米山氏は一方的に石丸氏を批判し、石丸氏は常に冷静にじんわり対処してきた。はたして、米山氏の“擁護”の声は石丸氏に届いたのだろうか。