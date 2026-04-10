2026年4月から配偶者がいるともらえる「加給年金」はいくらもらえますか？
老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。
今回は、2026年4月からの加給年金額についての質問です。
今回の年金改定は、国民年金が約1.9％増、厚生年金が約2.0％増となったことに伴い、加給年金額も引き上げられました。配偶者に対する加給年金（特別加算を除く本体部分）は、前年度の23万9300円から24万3800円へと、4500円の増額となっています。
2026年度の加給年金額は以下の通りです。
・配偶者
24万3800円＋特別加算
・1人目・2人目の子
各24万3800円
・3人目以降の子
各8万1300円
配偶者の加給年金には、受給権者の生年月日に応じて「特別加算」が上乗せされます。例えば、昭和18年4月2日以後生まれの人の場合、特別加算は17万9900円となります。
このため、配偶者がいる場合の加給年金は、
24万3800円＋17万9900円＝42万3700円となります。
今回の改定の背景には、物価変動率プラス3.2％、名目手取り賃金変動率プラス2.1％が反映されています。一方で、現役世代の負担を抑えるため、マクロ経済スライドも適用され、国民年金はマイナス0.2％、厚生年金はマイナス0.1％の調整が行われています。
賃金の伸びは改善しているものの、将来の年金財政を維持するため、こうした調整が続いています。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)
今回は、2026年4月からの加給年金額についての質問です。
Q：2026年4月から加給年金はいくらもらえますか？「2026年4月からの加給年金はいくらになるのでしょうか。配偶者がいる場合の金額や特別加算についても知りたいです」（加給年金気になるさん）
A：配偶者がいる場合、加給年金は最大で年額42万3700円となります2026年度（令和8年度）の加給年金額は改定され、配偶者がいる場合は年額42万3700円（特別加算を含む）を受け取れるようになります。
今回の年金改定は、国民年金が約1.9％増、厚生年金が約2.0％増となったことに伴い、加給年金額も引き上げられました。配偶者に対する加給年金（特別加算を除く本体部分）は、前年度の23万9300円から24万3800円へと、4500円の増額となっています。
2026年度の加給年金額は以下の通りです。
・配偶者
24万3800円＋特別加算
・1人目・2人目の子
各24万3800円
・3人目以降の子
各8万1300円
配偶者の加給年金には、受給権者の生年月日に応じて「特別加算」が上乗せされます。例えば、昭和18年4月2日以後生まれの人の場合、特別加算は17万9900円となります。
このため、配偶者がいる場合の加給年金は、
24万3800円＋17万9900円＝42万3700円となります。
今回の改定の背景には、物価変動率プラス3.2％、名目手取り賃金変動率プラス2.1％が反映されています。一方で、現役世代の負担を抑えるため、マクロ経済スライドも適用され、国民年金はマイナス0.2％、厚生年金はマイナス0.1％の調整が行われています。
賃金の伸びは改善しているものの、将来の年金財政を維持するため、こうした調整が続いています。
監修・文／深川 弘恵（ファイナンシャルプランナー）
都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。
(文:All About 編集部)