「桜越しに桜島を眺められる」鹿児島県の“行ってみたい＆好きな桜の名所”ランキング1位は？【2026年調査】
全国各地から続々と満開の便りが届き、街中が薄紅色に染まるお花見シーズンのピークを迎えました。心浮き立つこの季節に、多くの人が「一度は訪れてみたい」と憧れる人気スポットの数々をチェックしてみましょう。
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、鹿児島で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
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※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月18日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、桜の名所に関するアンケートを実施しました。その中から、鹿児島で行ってみたい＆好きな桜の名所ランキングの結果をご紹介します。
2位：霧島神宮（霧島市）／42票霧島神宮は、朱塗りの豪華な社殿と春の桜が共演する神聖なスポットです。参道や境内にはソメイヨシノやシダレザクラが咲き、歴史ある建築物に彩りを添えます。深い緑の森の中に浮かび上がるピンクの桜と朱色の鳥居は、非常にフォトジェニック。パワースポットとしてのエネルギーを感じながらお花見が楽しめます。回答者からは「朱塗りの社殿と満開の桜が織りなす鮮やかなコントラストを楽しめる点にあります。霧島連山の自然に囲まれた神聖な空気の中で、静かに春の美しさを味わえる落ち着いた花見スポットであることも魅力だからです」（30代男性／埼玉県）、「神聖な雰囲気の中で桜が咲いていて、特別な空気感を味わえそうだから」（20代女性／鹿児島県）、「日本らしさを感じられそうだから」（30代女性／奈良県）というコメントがありました。
1位：吉野公園（鹿児島市）／54票鹿児島市北東部の高台に位置する吉野公園が1位を獲得。広大な敷地には約800本の桜が植えられており、展望台からの眺望もおすすめです。錦江湾に浮かぶ雄大な桜島を背景に桜を愛でることができるのは、鹿児島ならではの魅力。家族連れやカップルに人気の開放感あふれるお花見スポットです。回答者からは「桜越しに桜島を眺められる絶景スポットとして有名で、一度は見てみたいと思いました。広い公園でゆっくり散策でき、景色も楽しめる点が魅力です」（40代女性／北海道）、「桜島と錦江湾をバックに桜を見られるのはここだけだし、広い芝生があるのでピクニックにも良いなと思うから」（30代女性／石川県）、「“桜島×桜”という絶景を観ることができるので」（50代男性／広島県）というコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:坂上 恵)