杉浦太陽、“おむつアート”で、次女・夢空の生後8カ月をお祝い！ 「ハイハイも上手になってきたねぇ」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは4月8日、自身のInstagramを更新。第5子の次女・夢空さんの生後8カ月を記念した写真を公開しました。
【写真】杉浦太陽、第5子・夢空の生後8カ月ショット
また、「ユメのおむつはGOO.N 夫婦でブランドアンバサダーを務めさせていただいてます」と、自身がアンバサダーを務める愛用アイテムについても紹介しました。
(文:五六七 八千代)
【写真】杉浦太陽、第5子・夢空の生後8カ月ショット
おむつアートでお祝い「夢空の生後8ヶ月。ハイハイも上手になってきたねぇ。可愛い〜」とつづり、3枚の写真を公開した杉浦さん。1枚目は、おむつを並べて「8カ月」の文字を作った手作り感あふれる“おむつアート”のそばで、ピンクのベビー服を着た夢空さんがちょこんと座る愛らしい姿です。2〜3枚目では、夢空さんがカメラに向かってハイハイしてくる躍動感たっぷりのアップショットが収められています。
辻さんもInstagramを更新同日、妻でタレントの辻希美さんも自身のInstagramを更新し、夢空さんの生後8カ月を祝福。「今日で夢空が産まれて8ヶ月になりましたぁ〜」と喜びをつづり、5枚の写真を公開しました。杉浦さんの投稿とは別の“おむつアート”のカットや、カメラに向かって満面の笑みを浮かべる夢空さんの姿が収められています。気になった人はぜひチェックしてみてください。
(文:五六七 八千代)