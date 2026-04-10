『スパイダーマン』シリーズでドクター・オクトパス役を演じたアルフレッド・モリーナが、今度は本物のタコになる？製作のヒューマンドラマ『親愛なる八本脚の友だち』より海外版予告編映像が届いた。

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本作はシェルビー・ヴァン・ペルトによる同名ベストセラー小説を原作に、未亡人のトーヴァと、彼女が働く水族館に住む気難しい巨体のタコ、マーセラスとの意外な友情を描いた物語。トーヴァには知らされていないが、マーセラスにはある使命があった。それは、未亡人の心を癒やし、彼女の人生を変える発見へと導く謎を解き明かすことだった……。

注目は、『スパイダーマン2』『スパイダーマン：ノー・ウェイ・ホーム』にてドクター・オクトパス／オットー・オクタビアス役を演じたアルフレッド・モリーナがタコのマーセラスの声を務めることだ。

トーヴァを演じるのは『ノーマ・レイ』、『プレイス・イン・ザ・ハート』で2度アカデミー主演女優賞を受賞したレジェンドにして、『アメイジング・スパイダーマン』シリーズのメイおばさんでもおなじみのサリー・フィールド。その他、『トップガン マーヴェリック』『サンダーボルツ*』のルイス・プルマン、「スタートレック」シリーズのコルム・ミーニイが脇を固める。

REMARKABLY BRIGHT CREATURES. (L to R) Lewis Pullman as Cameron and Sally Field as Tova in Remarkably Bright Creatures. Cr. Courtesy of Netflix © 2026.

予告編の冒頭、子どもたちが水槽に群がる様子を前に、モリーナが演じるマーセラスは「人間というのは、往々にして無能な生き物だ」と随分ドライだ。プルマン扮する水族館の新米スタッフ、キャメロンは「トーヴァ、知らない子どものガムなんて触りたくないんだけど」と苦々しい表情で床に目をやると、トーヴァは「噛んでくれって言ってるわけじゃないでしょ。ただ床から取ってくれたらいいから」とヘラを渡す。

トーヴァは「あなた、私の後任として雇われた人なのよね？」と強く出るが、キャメロンは「僕はただ仕事が必要なだけで」と及び腰。仕事に対する温度差が2人には横たわる。マーセラスも「全人類の中で、清掃の女性が一番どうでもいいかな」とそっけない。

しかし、トーヴァは過去に息子を失ったこと、キャメロンは母親はそばにおらず、また会ったこともない父親を捜しに来たことが分かる。マーセラスも「私は清掃の女性と青年は同じような悩みを抱えていると推測する」と、水槽の向こう側から深く洞察を広げている。

トーヴァが「やってみて、彼はあなたを傷つけたりしないから」と促すと、キャメロンは恐る恐るマーセラスを触ってみようと手を伸ばす。キャメロンには出会いが訪れ、また彼がバーで演奏する姿をトーヴァは優しい眼差しで見届ける。2人の間には衝突が発生するが、トーヴァは「あなたのことを気にかけている人もいるのよ」と声をかける。トーヴァとキャメロンは抱える痛みをそれぞれに癒し、乗り越えることができるのか。マーセラスが「時として、人間は目覚ましく賢い生き物になれる」と説く存在になれるのか。

監督・脚本を務めるのは『ザリガニの鳴くところ』のオリヴィア・ニューマン。野生動物や豊かな自然描写が印象的な大ヒット小説を立体的に映像化したニューマンだけに、『親愛なる八本脚の友だち』でも、タコの微細な動き、そこから醸し出す情感に期待したい。

Netflix製作『親愛なる八本脚の友だち』は2026年5月8日より配信開始。

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