高速道路で「目的のIC」を通り過ぎてしまいました。戻ると料金はどうなる？ 余計なお金はかかるのでしょうか？

基本は「走行距離に応じた料金」

高速道路の料金は、基本的に入口ICから出口ICまでの走行距離によって決まります。そのため、目的のICを通り過ぎてしまい、次のICで降りてから戻ると、走行距離が伸びた分だけ料金も高くなるのが原則です。つまり「余計な距離を走った分の料金が追加される」ということになります。



事情によっては調整されるケースも

ただし、すべての場合でそのまま課金されるわけではありません。例えば、渋滞や分岐の分かりにくさなど、やむを得ない事情がある場合には、料金所で事情を説明することで調整されるケースがあります。

特にETCレーンを利用している場合でも、一般レーンの係員に申し出ることで対応してもらえることがあります。ただし、必ずしも減額されるとは限らないため注意が必要です。



Uターンは原則不可

高速道路上でのUターンは原則として禁止されています。そのため、通り過ぎた場合は必ず次のICまで進む必要があります。サービスエリアやパーキングエリアから逆走することも当然ながらできません。安全の観点からも、無理な行動は絶対に避けるべきです。



ETC利用時の注意点と確認方法

ETCを利用している場合、料金は自動で処理されるため、通り過ぎた際の影響が分かりにくいという特徴があります。通常は走行した区間に応じて自動的に料金が計算されますが、「思ったより高い」と感じた場合は、利用履歴を確認することが大切です。

ETC利用照会サービスを使えば、どのICからどのICまで走行したか、料金はいくらだったかを後から確認できます。もし明らかに想定と異なる場合は、道路会社に問い合わせることで内容を確認してもらうことも可能です。

また、通り過ぎたあとに無理に一般道へ戻ろうとして複雑なルートを取ると、結果的にさらに距離が延びてしまい、料金も余計にかかる可能性があります。最もシンプルなのは、次のICで一度降り、落ち着いてルートを再設定することです。

高速道路では、多少の距離ロスよりも安全性の確保が優先されます。料金のことを気にしすぎて無理な判断をするよりも、冷静に行動することが結果的に損失を抑えることにもつながります。



事前の対策が重要

こうしたミスを防ぐためには、事前のルート確認が重要です。ナビゲーションシステムを利用するのはもちろん、分岐やICの位置をあらかじめ把握しておくと安心です。

また、ICの手前には案内標識が複数設置されているため、余裕を持って車線変更することも大切です。



通り過ぎた場合に慌てないための心構え

ICを通り過ぎてしまうと、どうしても焦ってしまいがちですが、最も重要なのは落ち着いて行動することです。無理に車線変更をしたり、急減速したりすることは非常に危険です。高速道路では一つの判断ミスが大きな事故につながる可能性があります。

ナビゲーションは多くの場合、自動的に新しいルートを案内してくれるため、まずはその指示に従うのが安全です。多少の距離や料金のロスはあっても、安全に目的地へ到着することが何より優先されます。



まとめ

目的のICを通り過ぎてしまった場合、基本的には余分に走行した分の料金が加算されます。ただし、状況によっては調整される可能性もあります。いずれにしても、安全を最優先に行動し、無理な運転は避けましょう。事前の準備と注意が、余計な出費とトラブルを防ぐ鍵となります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー