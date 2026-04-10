『アベンジャーズ』サノス役がウォシュレット入手、対アントマン理論に終止符か ─ 「TOTOと日本に感謝」

『アベンジャーズ』のラスボス、サノス役で知られるジョシュ・ブローリンが、ウォシュレットに感動する無慈悲動画をInstagramに投稿した。

ブローリンはTOTOのウォシュレットを使用すると「アオ……」と感動の声を漏らす。ドライ機能もスイッチオンすると、カメラを自身に向けて満足げな表情を浮かべている。

「TOTOと、イギリスと日本のすべての友人に感謝したい。おかげで人生が良くなった。アーメン」と、ブローリンはキャプションで日本企業に謝辞している。

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なぜ、ブローリンがウォシュレットに感激した様子をわざわざ記事にするのか？それは、ブローリンが対アントマン戦法をとうとう（TOTO）攻略したかのように感じられるからだ。

『アベンジャーズ／インフィニティ・ウォー』（2019）当時のことである。アベンジャーズ最大の敵としてヒーローの前に立ち塞がったサノスのあまりの強さに、我々は絶望していた。しかしネット上では、打倒サノス唯一の道として、とある説が唱えられていた。

それは、アントマンが身体を極小化させ、サノスのケツの穴から入り込んで体内で巨大化し、サノスを内側から爆発させるという戦法だ。

コメディ映画出身のアントマン役ポール・ラッドが「どうなんでしょう」と引き気味だったのに対し、意外にもブローリンの方が説にノリノリ。誰にも頼まれてないのに、自ら面白がってSNSで「わかるよ、どうだ」とトイレでキバるのだ。たとえアントマンごときがケツから侵入しようとも、マッドタイタンの恐るべき肛門括約筋で締め出してやるという意気込みを見せつけていたのである。

そして2026年──。ブローリンは新たにTOTOのウォシュレットを手に入れたのだ。どうだ、アントマン。お前を噴出した後はウォシュレットで気持ちよくスッキリ洗浄、その後はドライ機能でお尻をカラっと乾燥してやるわい。TOTOは絶対なのだ……。ブローリンは、まさにそう言いたいのではないか。

アベンジャーズ最強の敵、それはTOTOだったということか……。

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