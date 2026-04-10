広島・新井貴浩監督（４９）は９日、先発ローテを再編すると明かした。同日の巨人戦は２度目の雨天中止。今季から先発に転向した２投手の疲労を考慮した配置となる。また、ドラフト１位・平川蓮外野手（２２）＝仙台大＝が、大野練習場で送球練習を再開した。以下、同監督の主な一問一答。

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−ローテを再編。栗林は間隔を空ける。

「栗林はいずれどっかではと思っていたから。プロに入って（先発は）初めてのことなので。いいものを見せてくれてるし、間を空けてあげようと思います」

−ドラフト１位・平川は１１日に再登録が可能になるが。

「それは見送ります。いい報告は来てるけど、彼は１年目。これからも先は長いので、慎重にやってあげたいというのがある」

−大盛が良い働きを続けている。

「キャンプはずっと２軍で過ごして、オープン戦の最後らへんに上がってきてから、チャンスをつかむと思ってると思う。結果もそうだし、プレーする姿を見ても彼の気迫が伝わります」

−８日・巨人戦で７回無失点と好投した森を抹消した。

「そうやね。昨日（８日）もナイスピッチだった。来週が変則（５試合）になるので、またそこはいろいろ考えながら。彼には１回抹消するけど、しっかりと準備しておいてくれと伝えました」