気象庁によりますと、きょう（１０日）午前３時に「台風４号（シンラコウ）」が発生したということです。

【画像をみる】「台風4号」今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション

台風４号はきょう（１０日）午前３時、

トラック諸島近海の

１時間におよそ２０キロの速さで西へ進んでいます。

中心の気圧は９９６ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は１８メートル、

最大瞬間風速は２５メートルで

中心の北東側４４０キロ以内と南西側３３０キロ以内では

風速１５メートル以上の強い風が吹いています。





「台風４号」今後の進路は？

＊シンラコウはミクロネシアの「伝説上の女神」を意味しています。

台風の中心は、



１１日午前３時には

カロリン諸島

中心の気圧は９８５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は２５メートル、

最大瞬間風速は３５メートル



１２日午前３時には

カロリン諸島で強い台風になる見込み

中心の気圧は９６５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は３５メートル、

最大瞬間風速は５０メートル

予報円の中心から半径２４０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



１３日午前３時にはマリアナ諸島で非常に強い台風になる見込み

中心の気圧は９４５ヘクトパスカル、

中心付近の最大風速は４５メートル、

最大瞬間風速は６０メートル

予報円の中心から半径３５０キロ以内では

風速２５メートル以上の暴風域に入るおそれ



が予想されています。

今後の進路は？10日（金）～15日（水）雨風シミュレーション

１１日（土）

１２日（日）

１３日（月）

１４日（火）

１５日（水）

※シミュレーション（GSM）は比較的大まかに雨を予想する傾向があるため、局地的には雨が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。