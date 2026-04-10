お笑いタレントの柳原可奈子（40）が10日までに自身のインスタグラムを更新。脳性まひを公表した長女の入学式を報告した。

「長女が特別支援学校の小学部に入学しました」と書き出した柳原。「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」とつづって校門前での親子写真をアップした。

「私は、はぁーちゃんとノンナの想い出のお着物と帯をお借りしました 新しい門出にピッタリでしたありがとう」と紹介。「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」と振り返った。

「入学式の帰り、ジータとノンナも一緒にランチをして、家に帰って部屋着に着替えて長女を抱っこしていたら、涙がぼろぼろ出てきて、『あー！ホッとしたー！！！』そんな思いで胸がいっぱいになりました無事に終わって本当によかった！！これからじんわりと感動に浸りたいと思います」とコメント。「産まれてから今まで、そしてこれからの学校生活も…長女を見守ってくださる方々に感謝の思いでいっぱいです そしてもちろんここを見に来てくれるみんなも本当にありがとうございます！！！これからもどうぞよろしくお願いします」と締めくくった。

ファンからは「お着物姿もステキですね」「娘さんのご入学おめでとうございます」「娘ちゃんにとって最高の進学だね」「素敵な思い出がたくさんできることを願っています」「2人とも服もとても素敵で可愛い＆美しいです」などのコメントが寄せられた。