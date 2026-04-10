「阪神２−０ヤクルト」（９日、甲子園球場）

阪神は高卒４年目でプロ初先発の茨木秀俊投手が初勝利を挙げた。６回５安打無失点と好投。七回裏途中で中断、降雨コールド勝利となった。森下翔太外野手が四回先頭で今季４号ソロ、大山悠輔内野手の今季初適時打で２点目を奪った。完封勝利は今季２度目。２００８年以来となる４カード連続の勝ち越し。以下は、藤川球児監督の主な一問一答。

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−プロ初先発の茨木について。

「いやぁ、うれしいですね。本当にうれしいです。素晴らしい投球と、向こう気の強さを見せてくれました。なかなかチャンスがなかったと思いますが、地道に自分で鍛えてきたことが今日出てくれましたね」

−難しいマウンド状態でも六回まで投げた。

「やっぱり下積みでしょうね。（プロ入り後は）鳴尾浜から始まって腰痛があったりしながらやっていますから。鍛錬を積んできたんだな、と思いましたね」

−大山に今季初の適時打が出た。

「去年も同じようなことがありましたから、すぐ消えます。そういう話題は。現場はあまり気にしてないです」

−新しい芽が出ると、監督冥利（みょうり）に尽きる。

「私は関係ないですけど、タイガースとしてはすごく大きなことですし。これをしていかなければ、タイガースはいけない。１年間できるだけコンディション良く、どの選手にも戦える状態でいてほしいというのが、きょうみたいな結果にもつながるし、それだけですね」