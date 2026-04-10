見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）第10話が10日に放送された。

※以下ネタばれを含みます。

あらすじは、りん（見上愛）と環（宮島るか）は、直美（上坂樹里）の案内で炊き出しに連れていってもらうことに。りんは疲れ果ててしまった環を直美と吉江（原田泰造）に預けて、仕事を探し続けるが、仕事は見つからない…。行き場を失い途方に暮れていると、清水卯三郎（坂東彌十郎）がりんに声をかける。

直美がりんにいきなりビンタを食らわせ、ネットも反応した。予告の“うさぎ”も登場した。

Xには「炊き出しに参加」「戻ってきた」「環ちゃんかわいい」「文明が開花したお名前」「えー 置いて？行くの？」「時は流れて？」「彌十郎さんきた！」「パントマイムおじさん…？」「時政さんや！」「りん、出会ったばかりのおじさんに、夕方までずーっと何時間も身の上話をする」「直美、いきなりびんた」「予告のウサギさん！」「おや、ホワイトラビット…ここだったんだね？」「カントリーロード！が流れた 脳内で」「来週、いろんな展開がありそう ついていけるかな」「次週予告にシマケンきたー！」などとコメントが並んだ。

「風、薫る」は朝ドラ第114作目で、主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。