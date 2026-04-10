PENGUIN RESEARCH、4月22日リリースのデビュー10周年記念フルアルバム『雨天続行』より、タイトルトラック「雨天続行」のMusic VideoのYouTubeプレミア公開！

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「負けがいのある人生を唄うバンド」PENGUIN RESEARCH。

今年2026年は、PENGUIN RESEARCHデビュー10周年となるメモリアルイヤー。そのデビュー10周年を記念するフルアルバム『雨天続行』が4月22日リリースが決定！前作『逆光備忘録』から約3年ぶりとなる、自身4枚目のフルアルバムとなる。

TVアニメ『杖と剣のウィストリア』オープニング主題歌「Fire and Fear」、Nintendo Switch用ソフト『UN:LOGICAL（アンロジカル）』オープニングテーマ「フラッシュバック」を含め、デビュー10周年の道のりの歩み、バンドとしての進化、「これまでと現在、そしてこれから」を詰め込んだ最新アルバム。

このたび、アルバムのタイトルトラックとなる「雨天続行」のMusic Videoが、PENGUIN RESEARCHのオフィシャルYouTubeチャンネルにてプレミア公開された。

デビューから10年、ライブバンドとして走り続けてきたPENGUIN RESEARCHの「過去から現在、現在から未来」を、前に向かって走っていく鉄道に準え、これまで応援してくれている、これからも応援してくれる人々の想いと共に一緒に乗って先へと進んでいく。千葉県の小湊鐵道の全面協力のもと制作した、ノスタルジー感と希望感を混在させた映像作品に仕上がっている。

今アルバムは、特典映像を収録したBlu-ray同梱、三方背ケース仕様の初回生産限定盤と通常盤の2形態でのリリース。初回生産限定盤に同梱のBlu-rayには、「雨天続行」のMusic Videoに加え、最新シングル「Fire and Fear」のMusic Video、さらには「雨天続行」のMusic Videoとジャケット撮影時のメイキングを編集した「雨天続行 -Artwork Behind the Scenes-」も収録されるので、是非チェックしてほしい。

リードトラック「雨天続行」は、各配信サイトにて先行配信中！アルバムの収録楽曲情報などは、追って公開となるので乞うご期待！

撮影協力：小湊鐵道

●リリース情報

PENGUIN RESEARCHデビュー10周年記念アルバム

『雨天続行』

2026年4月22日発売

アルバム予約ページ

https://penguinresearch.lnk.to/10thAL

【初回生産限定盤（CD+BD）】



品番：VVCL 2867-2868

価格：￥4,400（税込）

・三方背ケース仕様

・特典映像収録Blu-ray同梱

【通常盤（CD）】



品番：VVCL 2869

価格：￥3,300（税込）

●配信情報

PENGUIN RESEARCH

「雨天続行」

先行配信中

配信リンクはこちら

https://PenguinResearch.lnk.to/uten_zokkou

●ライブ情報

PENGUIN RESEARCHデビュー10周年記念 全国ツアー

Penguin Go a Road 2026 “Re:SEARCH”

（読み：ペンギン・ゴー・ア・ロード”リ・サーチ”）

5/21（木）東京都 渋谷CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

5/23（土）岐阜県 岐阜CLUB ROOTS 開場 16:30／開演 17:00

6/13（土）千葉県 柏PALOOZA 開場 16:15／開演 17:00

6/27（土）宮城県 仙台darwin 開場 16:30／開演 17:00

7/11（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK 熊谷 VJ-1 開場 16:30／開演 17:00

7/18（土）兵庫県 神戸VARIT. 開場 16:30／開演 17:00

8/8（土）埼玉県 HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3 開場 16:30／開演 17:00

8/15（土）愛知県 名古屋CLUB QUATTRO 開場 16:15／開演 17:00

8/30（日）福岡県 DRUM Be-1開場 16:30／開演 17:00

9/11（金）大阪府 梅田CLUB QUATTRO 開場 18:15／開演 19:00

9/26（土）神奈川県 CLUB CITTA’ 開場 16:30／開演 17:30

チケット券種

立見：\5,200／ツアーロゴタオル付 \7,000 ※税込、ドリンク代別

＜PENGUIN RESEARCHプロフィール＞

「負けがいのある人生を唄う」をコンセプトに、様々なフィールドで活躍するメンバーが集まり結成された5人組ロックバンド。ミュージシャン、クリエイター、バンドマン等それぞれの出自を持つ神田ジョン、堀江晶太、柴粼洋輔、新保惠大、声優としても活動するVocal 生田鷹司で構成される。

2017年〜2022年に開催したワンマンライブは、自身初のアリーナ公演となった横浜文化体育館のワンマンライブを含め、そのほとんどがSOLD OUTを記録。

2025年には結成10周年を迎え、フルアルバム「それでも闘う者達へ」「はいしゃふっか津宣自由形」を引っ提げた全国ツアーを開催中。

そのバンド全体から発せられる高い熱量の演奏と、それぞれが唯一無二さを発揮するメンバーのパフォーマンス、生田鷹司のエモーショナルなVocalが観るものすべてを魅了する、「いま最もライブが観たいバンド」！

(C)BROCCOLI (C)TIS Creation

関連リンク

PENGUIN RESEARCH オフィシャルサイト

https://www.penguinresearch.jp