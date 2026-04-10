ME:I、地上波初冠番組が誕生 学校のME:Iファンの元にサプライズ登場【ME:Iの会いにきたよ！】
【モデルプレス＝2026/04/10】フジテレビでは、4月19日からガールズグループ・ME:I（ミーアイ）の地上波初冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜25時25分〜）を放送する。
【写真】ME:I、美スタイル際立つ衣装でパワフルパフォーマンス
若者から絶大な支持を集めるME:Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く“対面バラエティー”。大好きな存在に“会えると分かった瞬間”から、“実際に会う瞬間”までの時間に密着した、これまでにない新たなドキュメントバラエティーを届ける。
オーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』から誕生したME:Iは、デビュー直後から人気を誇り、音楽活動に加えてバラエティーへも活動の幅を広げ、この度ME:Iにとって地上波初の冠番組がスタートすることとなった。番組では、ME:Iファンのもとへメンバーがサプライズで登場。事前に“特製カード”で「ME:Iが会いにくる！？」と知らされた瞬間から物語がスタートする。本当に来るのか、いつどこに現れるのか、日常の学校生活の中で募っていく期待や緊張、会えるかもしれないという高揚感のすべてを丁寧に追いかける。
番組の見どころは、ME:Iとの“対面の仕方”。突然、転入生として教室に現れ隣の席に座るなど、学生たちの想像を超えるサプライズ演出が続々と展開される。憧れのメンバーが目の前に現れた瞬間の学生たちの表情も見どころとなっている。
さらに対面後には、“推しメンバー”と過ごす特別な時間も描かれる。2人きりの下校や推しと一緒にダンスなど、など、これまでにない距離感で過ごすひとときに、学生たちの思いはさらにあふれていく姿や、“会う瞬間”だけでなく、“会えると知ったその日からの時間”までも丁寧に描く。ME:Iがつくり出す新たな対面バラエティーとなっている。（modelpress編集部）
もしも突然、自分の“推し”に会えると分かったら…ドキドキする学生と、そんなファンの子を最大限のサプライズで喜ばせようするME:I。会えて感動するファンの子と、その姿を見て満面の笑顔のME:I。ずっと素敵な空気が流れているちょっと変わったバラエティ番組です。
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◆ME:I、地上波初冠番組のレギュラー放送決定
若者から絶大な支持を集めるME:Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く“対面バラエティー”。大好きな存在に“会えると分かった瞬間”から、“実際に会う瞬間”までの時間に密着した、これまでにない新たなドキュメントバラエティーを届ける。
◆ME:I、学校にサプライズ登場
番組の見どころは、ME:Iとの“対面の仕方”。突然、転入生として教室に現れ隣の席に座るなど、学生たちの想像を超えるサプライズ演出が続々と展開される。憧れのメンバーが目の前に現れた瞬間の学生たちの表情も見どころとなっている。
さらに対面後には、“推しメンバー”と過ごす特別な時間も描かれる。2人きりの下校や推しと一緒にダンスなど、など、これまでにない距離感で過ごすひとときに、学生たちの思いはさらにあふれていく姿や、“会う瞬間”だけでなく、“会えると知ったその日からの時間”までも丁寧に描く。ME:Iがつくり出す新たな対面バラエティーとなっている。（modelpress編集部）
◆チーフプロデューサー・山田賢太郎氏コメント
もしも突然、自分の“推し”に会えると分かったら…ドキドキする学生と、そんなファンの子を最大限のサプライズで喜ばせようするME:I。会えて感動するファンの子と、その姿を見て満面の笑顔のME:I。ずっと素敵な空気が流れているちょっと変わったバラエティ番組です。
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