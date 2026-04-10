左足上がりの傾斜地でのショットのポイントとは！？【和田泰朗のキープレフト理論状況別対処法/ゴルフ】

「キープレフト理論」式 左足上がりのショットのポイントとは！？

傾斜地でのショットでも、スウィング中、身体とクラブはヨコの関係、身体の左サイドにクラブをキープして回転します。

左足上がりの傾斜では、肩・腰・ヒザのラインが斜面と平行になるように立ちます。必然的にやや右足体重になり、身体の中心軸は地面と垂直になります。

そして、オープンスタンスをとり、肩のラインおよびクラブのフェース面は目標に向けます。

ボール位置の決め方については、まずボールの近くで素振りをします。そして、地面にクラブが軽く触れるところにヘッドを置いてボールの位置を決めます。

スウィングは、アドレス時の右足体重を保ち目標方向にクラブを振り出します。フォロースウィングでインサイドに引き込まないように注意しましょう。

【レッスンプロ情報】

●和田泰朗

1976年生まれ。スポーツ医学、ゴルフトレーニングを学び指導者に。2013年に世界的なプロ団体 WGTF(世界ゴルフ教師連盟)で会員38000人中1%しかいない「マスター」資格を取得。独自のキープレフト理論が認められ同団体のトップ100にランクされた。著書に『世界が認めた究極のシンプルスイングキープレフト理論」(日本文芸社)がある。