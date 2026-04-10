「みんな」って誰のこと？ 育児中の妻を苛立たせる夫の無自覚な地雷ワードとは!?【無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典】

子育て中の地雷ワード『ほかのお母さんはみんなちゃんとやってるよ』

本当の実態を知らないはずの「みんな」

妻がうっかり忘れ物をしたり、忙しくて掃除や片づけができていなかったり、お金の振り込みを忘れたりなど、日常のなかで些細なミスがあった際に夫が言いがちなひと言。「もっとしっかりやってよ」という意味合いなのでしょうが、言われた側は「オレの給料で暮らしているのに主婦としての働きが不十分だよね」というニュアンスをも含んでいるように感じてしまいます。

実際はほかの家庭の実態を知っているわけではなく、「みんなやってる」というひと言で、自分の意見を一般論にするための小ずるいロジックでもあります。妻からすれば反省しようと思うよりも「じゃあ、ほかの人と結婚すれば？」と言いたくなるセリフかもしれません。

地雷ワードの言い換え「オレにもできることがあれば言ってね」

子育てに疲れ切ってうっかりミスしたときに「みんなちゃんとやってる」などと言われたら、妻は怒りを通り越して殺意を覚える危険性も…。まずは妻を労い、妻の仕事の負担を減らしたいという気持ちを伝えましょう

【出典】『無自覚な夫のための妻の地雷ワード事典』監修：岡野あつこ／イラスト：もち

【監修者情報】

岡野あつこ（おかの・あつこ）

夫婦問題研究家、公認心理師、社会デザイン学MBA。目白短期大学非常勤講師。1991年に離婚相談室を設立、相談件数4 万件以上を手がけた夫婦カウンセリングのパイオニア。離婚・夫婦問題カウンセラー養成講座で後進を育成。マル秘テクニックを交えた的確なアドバイスが好評。NPO 日本家族問題相談連盟理事長。

『ある日突然妻がいなくなった―聞こえていますか、妻の本音』（ベストブック）、『産後クライシス なぜ、出産後に夫婦の危機が訪れるのか』（角川学芸出版）、『最新 離婚の準備・手続き・進め方のすべて』（日本文芸社）、『夫婦がベストパートナーに変わる77 の魔法』（サンマーク出版）ほか30冊以上の著書があり、総合情報サイト「All About」の離婚ガイドも担当。

テレビ、雑誌などのメディアに多数出演するほか、YouTubeチャンネル「岡野あつこ チャンネル」を運営。