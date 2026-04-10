「自分を変える」ために急なキャラ変は必要なし！染み付いた「バウンダリーのくせ」は少しずつ修正できる【しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー】

「バウンダリーのくせ」を少しずつ軌道修正する

「いつの間にか身についた『バウンダリーのくせ』は修正できる」でお話ししたように、バウンダリーのくせは生まれつきもっているものではなく、家庭や学校などで培われた後天的なものです。でも、食べ方や話し方のくせと同じで、自分のバウンダリーのくせにはなかなか気づけません。

くせに気づくためには、まずバウンダリーの考え方を学び、理解を深めることが近道です。みなさん、ここまでのお話しや第２章冒頭のチェックシートで、「これってわたしのことだ」「こういうこと、ふだんやってるかも」と何かしら思い当たることがあったでしょう。それは大きな気づきです。

バウンダリーのくせに気づくことができれば、いつでも軌道修正は可能です。ここからは、くせを修正するポイントを解説していきましょう。

いきなり大きく変えず、ちょっとずつ変えていくのがポイント

くせをいきなり大きく変えようとすると、自分自身も混乱してしまいます。たとえば、おはしのもち方をふだんと変えてみると、とたんに食べづらくなりますよね。バウンダリーのくせも同じです。

いつも相手のいいなりになるくせを直したい場合は、３回のうち１回だけでも「わたしはこう思います」といえれば、それでよし。はじめから完璧に直そうとする必要はありません。新しい「境界線」の引き方が自分にとって好ましいものだと、肯定的な評価ができることが大切なのです。

もうひとつ例を挙げましょう。子どもが家に帰ったとき、いつも「手を洗ってうがいして洗濯物を出して！」と叫んでいた母親が、いきなり「おやつ食べる？」とニコニコしながら聞いてきたら、子どもは何か裏があるんじゃないかと不安になるでしょう。このように、急激な変化は相手の不信感や違和感につながります。

バウンダリーのくせは、ほんのちょっと、少しずつ変えていけばよいのです。少しの変化でも、自分にとっては状況の好転につながりますし、相手にとっては「ずいぶん変わったな」と感じられるのですから。

後天的にしみついたバウンダリーのくせは、バウンダリーを学ぶことで身につけられる後天的な技術によって、いつでも変えることができます。

とはいっても、「どこからどう手をつければいいかわからない」という声が聞こえてきそうですね。次の項では、バウンダリーのくせに向き合い、修正するための４ステップをまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。

バウンダリーのくせはいつでも変えられる

子どもを心配するあまり、声をかけずにはいられない母親。こうしたバウンダリーのくせに気づかずにいると、子どもはしんどい気持ちになってしまうかもしれません。

バウンダリーのくせに気づき、「境界線」を引き直したことで、母親も子どもも心地よくすごせるように。

【出典】『しんどい人間関係に境界線をつくる 心地いいバウンダリー』著：長谷川俊雄／イラスト：高木ことみ

【著者紹介】

長谷川 俊雄

白梅学園大学名誉教授、社会福祉士、精神保健福祉士、NPO 法人つながる会代表理事、social work lab MIRAI 代表。

1981年から横浜市役所の社会福祉職として現場で活動したのち、精神科クリニックのソーシャルワーカーに転職。その後、愛知県立大学での教員経験を経て、2009年に「NPO 法人つながる会」を設立。2010年から白梅学園大学に移り、教育・実践・政策提言に携わる。2023年に「social work lab MIRAI」を開設し、援助職支援や家族支援にも取り組む。「バウンダリー」についてのワークショップを各地で行っている。



【イラストレーター紹介】

高木ことみ

ゆるくてかわいいイラストを制作するイラストレーター。とくに、難しい内容を図やイラストを用いてわかりやすく伝えることが得意。見ている人に親しみを感じてもらえるような表現を心がけている。おもな作品に『ゆるゆる稼げるWeb ライティングのお仕事はじめかたBOOK』（技術評論社／表紙・本文イラスト）、『今度こそ「不安ぐせ」をゆるめるポリヴェーガル理論』（日本文芸社／表紙・本文イラスト）など。