日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3357（+26.0　+0.78%）
ホンダ　1292（+16　+1.25%）
三菱ＵＦＪ　2886（+43.5　+1.53%）
みずほＦＧ　6837（+107　+1.59%）
三井住友ＦＧ　5637（+85　+1.53%）
東京海上　7319（+69　+0.95%）
ＮＴＴ　155（+0.4　+0.26%）
ＫＤＤＩ　2690（-18.5　-0.68%）
ソフトバンク　216（+0.4　+0.19%）
伊藤忠　2088（+11　+0.53%）
三菱商　5476（+63　+1.16%）
三井物　6440（+60　+0.94%）
武田　5870（+49　+0.84%）
第一三共　2825（+18.5　+0.66%）
信越化　6586（+80　+1.23%）
日立　4889（+46　+0.95%）
ソニーＧ　3406（+31　+0.92%）
三菱電　5696（+57　+1.01%）
ダイキン　20384（+104　+0.51%）
三菱重　4902（+121　+2.53%）
村田製　4023（+33　+0.83%）
東エレク　42854（+664　+1.57%）
ＨＯＹＡ　29297（+312　+1.08%）
ＪＴ　6017（-17　-0.28%）
セブン＆アイ　2162（+65.5　+3.12%）
ファストリ　70676（+3226　+4.78%）
リクルート　7187（+8　+0.11%）
任天堂　8510（-21　-0.25%）
ソフトバンクＧ　3794（+19　+0.50%）
キーエンス（普通株）　62487（+897　+1.46%）