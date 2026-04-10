日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3357（+26.0 +0.78%）
ホンダ 1292（+16 +1.25%）
三菱ＵＦＪ 2886（+43.5 +1.53%）
みずほＦＧ 6837（+107 +1.59%）
三井住友ＦＧ 5637（+85 +1.53%）
東京海上 7319（+69 +0.95%）
ＮＴＴ 155（+0.4 +0.26%）
ＫＤＤＩ 2690（-18.5 -0.68%）
ソフトバンク 216（+0.4 +0.19%）
伊藤忠 2088（+11 +0.53%）
三菱商 5476（+63 +1.16%）
三井物 6440（+60 +0.94%）
武田 5870（+49 +0.84%）
第一三共 2825（+18.5 +0.66%）
信越化 6586（+80 +1.23%）
日立 4889（+46 +0.95%）
ソニーＧ 3406（+31 +0.92%）
三菱電 5696（+57 +1.01%）
ダイキン 20384（+104 +0.51%）
三菱重 4902（+121 +2.53%）
村田製 4023（+33 +0.83%）
東エレク 42854（+664 +1.57%）
ＨＯＹＡ 29297（+312 +1.08%）
ＪＴ 6017（-17 -0.28%）
セブン＆アイ 2162（+65.5 +3.12%）
ファストリ 70676（+3226 +4.78%）
リクルート 7187（+8 +0.11%）
任天堂 8510（-21 -0.25%）
ソフトバンクＧ 3794（+19 +0.50%）
キーエンス（普通株） 62487（+897 +1.46%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3357（+26.0 +0.78%）
ホンダ 1292（+16 +1.25%）
三菱ＵＦＪ 2886（+43.5 +1.53%）
みずほＦＧ 6837（+107 +1.59%）
三井住友ＦＧ 5637（+85 +1.53%）
東京海上 7319（+69 +0.95%）
ＮＴＴ 155（+0.4 +0.26%）
ＫＤＤＩ 2690（-18.5 -0.68%）
ソフトバンク 216（+0.4 +0.19%）
伊藤忠 2088（+11 +0.53%）
三菱商 5476（+63 +1.16%）
三井物 6440（+60 +0.94%）
武田 5870（+49 +0.84%）
第一三共 2825（+18.5 +0.66%）
信越化 6586（+80 +1.23%）
日立 4889（+46 +0.95%）
ソニーＧ 3406（+31 +0.92%）
三菱電 5696（+57 +1.01%）
ダイキン 20384（+104 +0.51%）
三菱重 4902（+121 +2.53%）
村田製 4023（+33 +0.83%）
東エレク 42854（+664 +1.57%）
ＨＯＹＡ 29297（+312 +1.08%）
ＪＴ 6017（-17 -0.28%）
セブン＆アイ 2162（+65.5 +3.12%）
ファストリ 70676（+3226 +4.78%）
リクルート 7187（+8 +0.11%）
任天堂 8510（-21 -0.25%）
ソフトバンクＧ 3794（+19 +0.50%）
キーエンス（普通株） 62487（+897 +1.46%）