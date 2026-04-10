東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値158.96 高値159.30 安値158.49
160.15 ハイブレイク
159.73 抵抗2
159.34 抵抗1
158.92 ピボット
158.53 支持1
158.11 支持2
157.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1699 高値1.1723 安値1.1651
1.1803 ハイブレイク
1.1763 抵抗2
1.1731 抵抗1
1.1691 ピボット
1.1659 支持1
1.1619 支持2
1.1587 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3436 高値1.3459 安値1.3381
1.3548 ハイブレイク
1.3503 抵抗2
1.3470 抵抗1
1.3425 ピボット
1.3392 支持1
1.3347 支持2
1.3314 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7904 高値0.7922 安値0.7879
0.7967 ハイブレイク
0.7945 抵抗2
0.7924 抵抗1
0.7902 ピボット
0.7881 支持1
0.7859 支持2
0.7838 ローブレイク
ピボット分析
ドル円
終値158.96 高値159.30 安値158.49
160.15 ハイブレイク
159.73 抵抗2
159.34 抵抗1
158.92 ピボット
158.53 支持1
158.11 支持2
157.72 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1699 高値1.1723 安値1.1651
1.1803 ハイブレイク
1.1763 抵抗2
1.1731 抵抗1
1.1691 ピボット
1.1659 支持1
1.1619 支持2
1.1587 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3436 高値1.3459 安値1.3381
1.3548 ハイブレイク
1.3503 抵抗2
1.3470 抵抗1
1.3425 ピボット
1.3392 支持1
1.3347 支持2
1.3314 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7904 高値0.7922 安値0.7879
0.7967 ハイブレイク
0.7945 抵抗2
0.7924 抵抗1
0.7902 ピボット
0.7881 支持1
0.7859 支持2
0.7838 ローブレイク