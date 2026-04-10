東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値158.96　高値159.30　安値158.49

160.15　ハイブレイク
159.73　抵抗2
159.34　抵抗1
158.92　ピボット
158.53　支持1
158.11　支持2
157.72　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1699　高値1.1723　安値1.1651

1.1803　ハイブレイク
1.1763　抵抗2
1.1731　抵抗1
1.1691　ピボット
1.1659　支持1
1.1619　支持2
1.1587　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3436　高値1.3459　安値1.3381

1.3548　ハイブレイク
1.3503　抵抗2
1.3470　抵抗1
1.3425　ピボット
1.3392　支持1
1.3347　支持2
1.3314　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7904　高値0.7922　安値0.7879

0.7967　ハイブレイク
0.7945　抵抗2
0.7924　抵抗1
0.7902　ピボット
0.7881　支持1
0.7859　支持2
0.7838　ローブレイク