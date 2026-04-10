全日本プロレスは９日、都内で４・１２後楽園大会で開幕する春の本場所「チャンピオン・カーニバル（ＣＣ）２０２６」の記者会見を行った。

三冠ヘビー級王者の宮原健斗は「２０１９年に三冠王者としてチャンピオン・カーニバル、１８年ぶりに制覇した男を、皆様知っていますか」と問いかけ「そう、この俺、スーパースター宮原健斗だ」と胸を張った。

続けて「今年それを達成すれば、２０１９年の宮原健斗以来７年ぶりだ。そして、三冠王者としてチャンピオン・カーニバルを制覇した男は過去に７人しかいない。全日本プロレスの歴史上７人しかいないんだ。それを２度達成した男は、おそらくいないだろう。今年俺が達成する」と約束した。

今年のＣＣは、４・１２後楽園ホールで開幕し５・１７大田区総合体育館大会で優勝決定戦を行う。

出場選手と試合形式などは以下の通り。

《Ａブロック》

斉藤レイ

宮原健斗

潮粼豪

安齊勇馬

羆嵐

真霜拳號

タロース

オデッセイ

《Ｂブロック》

鈴木秀樹

綾部蓮

斉藤ジュン

本田竜輝

関本大介

菊田円

ザイオン

青柳優馬

試合形式と得点方法は、全１６名参加、Ａブロック８名、Ｂブロック８名の２ブロック制による総当たりリーグ戦を４月１２日後楽園大会〜５月５日後楽園大会の全９大会で行い、５月１７日大田区大会において、優勝決定トーナメント戦を行う。

公式戦は全てＰＷＦルールによるシングルマッチ３０分１本勝負。優勝決定トーナメント戦は時間無制限１本勝負で勝ち＝２点、負け＝０点、時間切れ引分け＝１点 両者反則・両者リングアウト・無効試合＝０点となり、Ａブロック、Ｂブロックともに５・５後楽園大会で最終公式戦を行う。優勝決定戦は、５・１７大田区総合体育館大会でＡブロック１位とＢブロック２位が、Ａブロック２位とＢブロック１位が時間無制限１本勝負を行い、同日にそれぞれの勝者による優勝決定戦を時間無制限１本勝負で行う。（各ブロック内に同点の選手がいる場合は、リーグ戦の直接対決の勝敗で順位を決定。直接対決の結果が引き分けもしくは３名以上が同じ場合は最終公式戦終了後にトーナメント出場者決定戦を行う）