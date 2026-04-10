９日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円９６銭前後と前日と比べて４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８５円９８銭前後と同１円００銭強のユーロ高・円安だった。



米国とイランは８日にパキスタンの仲介によって２週間の停戦で合意したが、イスラエルが攻撃を続けるレバノンが停戦協定に含まれるかどうかで米国とイランの食い違いがみられるなど中東情勢は依然として不透明。９日のニューヨーク・マーカンタイル取引所（ＮＹＭＥＸ）で原油先物相場は反発し、外為市場では「有事のドル買い」が先行した。加えて、この日に発表された２月の米卸売在庫が１３カ月ぶりの高い伸びとなったこともドルの押し上げ要因となり、ドル円相場は一時１５９円３０銭まで上伸した。ただ、トランプ米大統領がイスラエルのネタニヤフ首相にレバノンでの攻撃を縮小するよう要請したと報じられたほか、ネタニヤフ首相がレバノンとの和平交渉を開始するよう指示したことが明らかになると中東の地政学リスクに対する警戒感が後退し、一時１５８円６０銭台まで下押す場面があった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６９９ドル前後と前日と比べて０．００３５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS