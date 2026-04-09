延命治療や療養場所、誰が決める？ACP（アドバンス・ケア・プランニング）の重要性【医師解説】

近年、アドバンス・ケア・プランニング（ACP）という考え方が広まりつつあります。ACPとは「患者さんが将来の医療やケアについて前もって考え、家族や医療従事者と話し合い、希望を共有しておく取り組み」のこと。在宅医療の現場では、患者さんの希望に沿った最適なケアを提供するために、このACPが非常に重要な役割を果たします。そこで、在宅医療でACPを進めるメリットとは何か、どのようなことを話合うのかなどについて、医療法人明医研 ハーモニークリニックの中井秀一先生に解説してもらいました。

監修医師：

中井 秀一（ハーモニークリニック）

福島県立医科大学医学部卒業。その後、自治医科大学附属さいたま医療センターで初期研修を受け、自治医科大学附属病院でプライマリ・ケアと家庭医療学を学ぶ。2020年、医療法人明医研 ハーモニークリニックの院長となる。日本プライマリ・ケア連合学会新・家庭医療専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医、日本専門医機構認定総合診療専門医、日本専門医機構総合診療専門研修特任指導医、日本リハビリテーション医学会認定臨床医。現在、日本プライマリ・ケア連合学会埼玉県支部支部長も務める。

編集部

アドバンス・ケア・プランニングとは何ですか？

中井先生

アドバンス・ケア・プランニング（以下ACP）とは、患者さんが将来の医療やケアについて前もって考え、家族や医療従事者と話し合い、希望を共有しておく取り組みです。日本では現在、厚生労働省、日本医師会、日本老年医学会などがそれぞれでACPの定義を発表しています。

編集部

重要なポイントはどこですか？

中井先生

いろいろな定義がありますが、共通しているのは、「個人の人生観や価値観、希望に沿った将来の医療およびケアを具体化して、普段から人生の最終段階における医療・ケアのあり方などを、本人や家族、医療者などが十分に話し合う過程」を重視するということです。

編集部

ACPでは、どのようなことを話し合うのですか？

中井先生

希望する医療の内容（延命治療の希望など）、療養場所（自宅・施設・病院）、代理意思決定者（本人が判断できなくなった場合に代わりに決定する人）などを話し合います。ただし、このように人生の最終段階の話のみにとどまらず、例えば「もし通院できなくなったら？」「口から食べられなくなったら？」といったことを決めることもACPといえます。

編集部

在宅医療の現場でACPを勧めるメリットは何ですか？

中井先生

患者さんの希望に沿った医療・ケアを提供できるだけでなく、急な病状変化時などにも、家族や医療従事者が落ち着いて適切な判断をしやすくなります。さらに、ACPを定めておくことで、患者さんが亡くなった後、ご遺族のうつや不安が軽減するというエビデンスもあります。このように「死の質を高める」取り組みをしていくことが、今を「よりよく生きる」ことにつながっていくと考えています。

※この記事はメディカルドックにて＜｢死の質を高める｣ため生前に決めておくべきこととは? 在宅医療医師が教える話し合いの進め方＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。