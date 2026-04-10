― ダウは275ドル高と2日続伸、イスラエルとレバノンが直接交渉で合意との報道が好感された ―

ＮＹダウ 　　　48185.80 ( +275.88 )
Ｓ＆Ｐ500 　　　6824.66 ( +41.85 )
ＮＡＳＤＡＱ 　22822.41 ( +187.42 )
米10年債利回り　　4.280 ( -0.017 )

ＮＹ(WTI)原油 　　97.87 ( +3.46 )
ＮＹ金 　　　　　4818.0 ( +40.8 )
ＶＩＸ指数　　　　19.49 ( -1.55 )

シカゴ日経225先物 (円建て)　　56690 ( +380 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て)　56695 ( +385 )
※(　)は大阪取引所終値比

株探ニュース