米国市場データ ＮＹダウは275ドル高と2日続伸 （4月9日）
― ダウは275ドル高と2日続伸、イスラエルとレバノンが直接交渉で合意との報道が好感された ―
ＮＹダウ 48185.80 ( +275.88 )
Ｓ＆Ｐ500 6824.66 ( +41.85 )
ＮＡＳＤＡＱ 22822.41 ( +187.42 )
米10年債利回り 4.280 ( -0.017 )
ＮＹ(WTI)原油 97.87 ( +3.46 )
ＮＹ金 4818.0 ( +40.8 )
ＶＩＸ指数 19.49 ( -1.55 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 56690 ( +380 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 56695 ( +385 )
※( )は大阪取引所終値比
株探ニュース
ＮＹダウ 48185.80 ( +275.88 )
Ｓ＆Ｐ500 6824.66 ( +41.85 )
ＮＡＳＤＡＱ 22822.41 ( +187.42 )
米10年債利回り 4.280 ( -0.017 )
ＮＹ(WTI)原油 97.87 ( +3.46 )
ＮＹ金 4818.0 ( +40.8 )
ＶＩＸ指数 19.49 ( -1.55 )
シカゴ日経225先物 (円建て) 56690 ( +380 )
シカゴ日経225先物 (ドル建て) 56695 ( +385 )
※( )は大阪取引所終値比
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