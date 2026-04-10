ME:I・TSUZUMI、「会う」ことのパワーは活動休止で実感 MIUはファンの立場でも語る
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が出演する、グループ初の地上波レギュラー冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜 深1：25 フジテレビほか）が19日よりスタートする。このほど、囲み取材が行われ、それぞれの「会うこと」への思いを語った。
【写真】かわいい！さわやかカラーの制服風ミニスカ衣装姿のME:I
番組では、ME:Iが会いに行くことを事前に“特製カード”で知らせてから、さまざまな演出でメンバーがME:Iファンのもとにサプライズ登場する。この「会いに行く」というコンセプトにちなみ、「会うこと」への思いを聞かれたメンバーは、ファンを通して「会うこと」の重要性を感じていると口々に語った。
休養のため約1年間活動を休止していたTSUZUMIは、活動休止期間について「ファンの方からたくさん応援のメッセージをいただいていたおかげで頑張れたっていうのもあった」としつつ、再開後ライブで直接ファンと顔を合わせたことで受け取ったパワーは大きかったとし、「言葉で表せないくらい心にまっすぐ届く愛が私の中で大きくて、頑張ってきて良かったなと思えました」と振り返った。
またMIUは、自身も“ファン”の立場でもあることを明かし、推しと直接あったときの経験談もまじえながら、「実際に自分の目で見たものは、いかに鮮明に記憶に残るかっていうのをすごく体感している分、『会う』という行動が大切で大きな影響を与えるというのを、どちらの立場からも理解しています」と自身がアーティストとしてどう影響するのかを語った。
■全文
――皆さんの「会うこと」への思いをお聞かせください。
RINON：「会う」というのはその人からのエネルギーも直接受け取れるなと思います。その人の個性だったり、手振り身振りが大きいなど、会ってみないとその人がわからない。実際会うとその人のエネルギーを感じるんです。今回の収録を通して改めて、会うのってすごく大切だなっていう風に思いました。
KEIKO：私はファンの人のキラキラした目がすごく好きで。映像や文字で見るよりも、実際に会ったときの、私を見てくれた上でのキラキラから得られるエネルギーがあるので、やっぱり会うのは、大切です。
MOMONA：会いに来てくれる、足を運んでくれるっていうのは、ライブや特典会に参加してくれることも含めて、愛だなと感じてます。こういう方たちの前でいつまでも説得力がある姿でいたいです。
自分たちももっともっとライブやイベントでさまざまな都市に行って、ファンに会いに行きたいと常日頃思ってるので、この番組を通して会いに行けるのは、活動の原動力になります。私にとって会うことは原動力につながることなので、そこにフォーカスした番組を持つことができて、本当に幸せだなと思っています。
TSUZUMI：私は少し前まで活動をお休みしていたんですけど、その期間、ファンの方からたくさん応援のメッセージをいただいていたおかげで頑張れました。活動再開して、いざファンの皆さんの前に立ったときのパワーというか、皆さんの愛がすっごく伝わってきて。言葉で表せないくらい心にまっすぐ届く愛が私の中で大きくて、自分頑張ってきて良かったなと思えました。ファンの皆さんと「会う」ことが生きがいなので、こうやって会いに行ける番組で本当にうれしいです。
AYANE：「会う」という行動は重要なことだと思っていて、モチベーションに繋がると言っても過言ではないなと感じています。応援だったり、直接愛を感じることって、私にとって存在する意味っていったらすごく大げさに聞こえるかもしれないですけど、ファンの方はそれぐらい私の中で大切な存在だなと思っていて、「会う」ってすごく重要な行動だなと思います。
SUZU：ファンの方とお会いさせていただく中で、自分の中で恥じない自分でありたいとはすごく強く思っていて。“好き”という気持ちで会ってくれたときに、やっぱり素敵だなって思ってもらいたいし、素直に、緊張せず堂々とそのファンの方の目の前に存在していたい。日々成長していきたいなって思わせてくれるのがやっぱりファンの方なので、頑張っていきたいです。
MIU：私は実際に自分がファンの立場で、イベントに並んで、推しに遠くから会いに行ってっていう女の子でした。今もその気持ちは変わってないです。自分だけが見た推しの姿とか、実際に自分の目で見たものは、いかに鮮明に記憶に残るかっていうのをすごく体感している分、「会う」という行動が大切で大きな影響を与えるというのを、どちらの立場からも理解しています。
私たちはファンの子から見たらいろんな子に会いに行っているように見えるかもしれないし、それは事実なんですけど、ファンの子と対面している間は何人もの中の1人じゃなくて1対1。その時間を本当に大切にしています。
【写真】かわいい！さわやかカラーの制服風ミニスカ衣装姿のME:I
番組では、ME:Iが会いに行くことを事前に“特製カード”で知らせてから、さまざまな演出でメンバーがME:Iファンのもとにサプライズ登場する。この「会いに行く」というコンセプトにちなみ、「会うこと」への思いを聞かれたメンバーは、ファンを通して「会うこと」の重要性を感じていると口々に語った。
またMIUは、自身も“ファン”の立場でもあることを明かし、推しと直接あったときの経験談もまじえながら、「実際に自分の目で見たものは、いかに鮮明に記憶に残るかっていうのをすごく体感している分、『会う』という行動が大切で大きな影響を与えるというのを、どちらの立場からも理解しています」と自身がアーティストとしてどう影響するのかを語った。
■全文
――皆さんの「会うこと」への思いをお聞かせください。
RINON：「会う」というのはその人からのエネルギーも直接受け取れるなと思います。その人の個性だったり、手振り身振りが大きいなど、会ってみないとその人がわからない。実際会うとその人のエネルギーを感じるんです。今回の収録を通して改めて、会うのってすごく大切だなっていう風に思いました。
KEIKO：私はファンの人のキラキラした目がすごく好きで。映像や文字で見るよりも、実際に会ったときの、私を見てくれた上でのキラキラから得られるエネルギーがあるので、やっぱり会うのは、大切です。
MOMONA：会いに来てくれる、足を運んでくれるっていうのは、ライブや特典会に参加してくれることも含めて、愛だなと感じてます。こういう方たちの前でいつまでも説得力がある姿でいたいです。
自分たちももっともっとライブやイベントでさまざまな都市に行って、ファンに会いに行きたいと常日頃思ってるので、この番組を通して会いに行けるのは、活動の原動力になります。私にとって会うことは原動力につながることなので、そこにフォーカスした番組を持つことができて、本当に幸せだなと思っています。
TSUZUMI：私は少し前まで活動をお休みしていたんですけど、その期間、ファンの方からたくさん応援のメッセージをいただいていたおかげで頑張れました。活動再開して、いざファンの皆さんの前に立ったときのパワーというか、皆さんの愛がすっごく伝わってきて。言葉で表せないくらい心にまっすぐ届く愛が私の中で大きくて、自分頑張ってきて良かったなと思えました。ファンの皆さんと「会う」ことが生きがいなので、こうやって会いに行ける番組で本当にうれしいです。
AYANE：「会う」という行動は重要なことだと思っていて、モチベーションに繋がると言っても過言ではないなと感じています。応援だったり、直接愛を感じることって、私にとって存在する意味っていったらすごく大げさに聞こえるかもしれないですけど、ファンの方はそれぐらい私の中で大切な存在だなと思っていて、「会う」ってすごく重要な行動だなと思います。
SUZU：ファンの方とお会いさせていただく中で、自分の中で恥じない自分でありたいとはすごく強く思っていて。“好き”という気持ちで会ってくれたときに、やっぱり素敵だなって思ってもらいたいし、素直に、緊張せず堂々とそのファンの方の目の前に存在していたい。日々成長していきたいなって思わせてくれるのがやっぱりファンの方なので、頑張っていきたいです。
MIU：私は実際に自分がファンの立場で、イベントに並んで、推しに遠くから会いに行ってっていう女の子でした。今もその気持ちは変わってないです。自分だけが見た推しの姿とか、実際に自分の目で見たものは、いかに鮮明に記憶に残るかっていうのをすごく体感している分、「会う」という行動が大切で大きな影響を与えるというのを、どちらの立場からも理解しています。
私たちはファンの子から見たらいろんな子に会いに行っているように見えるかもしれないし、それは事実なんですけど、ファンの子と対面している間は何人もの中の1人じゃなくて1対1。その時間を本当に大切にしています。