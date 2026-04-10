2児の母・柳原可奈子、長女の特別支援学校入学を報告「素晴らしい春の一日を迎えることができました」 晴れ着姿で笑顔あふれる親子ショット公開
2児の母でタレントの柳原可奈子（40）が9日、自身のインスタグラムを更新。脳性まひであることを公表している長女（6）が特別支援学校の小学部に入学したことを報告し、入学式での笑顔あふれる親子ショットを公開した。
【写真】「素晴らしい春の一日を迎えることができました」入学式での笑顔あふれる親子ショットを披露した柳原可奈子
柳原は「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」「私は、はぁーちゃんとノンナの想い出のお着物と帯をお借りしました 新しい門出にピッタリでした ありがとう」「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」と誇らしげにつづり、自身もイエロー系の晴れ着姿で、長女と入学式の会場で幸せそうな笑顔を見せる親子ショットを多数アップ。
「産まれてから今まで、そしてこれからの学校生活も…長女を見守ってくださる方々に感謝の思いでいっぱいです そしてもちろんここを見に来てくれるみんなも 本当にありがとうございます!!!!!!これからもどうぞよろしくお願いします」と改めて感謝を伝えた。
この投稿にファンからは「ご入学おめでとうございます お着物とっても素敵ですね」「娘ちゃんの笑顔可愛いくて幸せいっぱいもらっちゃいました」「緊張もされたとは思うのですが、お二人ともいつもの素敵な笑顔が弾けていて見ている私まで笑顔になりました」「これから楽しい学校生活が待ってますね」「入学式での長女さんの洋服も柳原さんのお着物も素敵です」「かなこさんにとってもお嬢さんにとっても新しい一歩！不安もあるかもしれませんが、きっと楽しいこともたくさんあると思います」など、祝福や励ましの声が多数寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女（3）を出産している。
【写真】「素晴らしい春の一日を迎えることができました」入学式での笑顔あふれる親子ショットを披露した柳原可奈子
柳原は「葉桜が混ざりはじめた桜並木の下、素晴らしい春の一日を迎えることができました」「私は、はぁーちゃんとノンナの想い出のお着物と帯をお借りしました 新しい門出にピッタリでした ありがとう」「少し緊張しながらも、真新しいバギーに乗って教室に入っていく長女は、とってもとってもお姉さんに見えました」と誇らしげにつづり、自身もイエロー系の晴れ着姿で、長女と入学式の会場で幸せそうな笑顔を見せる親子ショットを多数アップ。
この投稿にファンからは「ご入学おめでとうございます お着物とっても素敵ですね」「娘ちゃんの笑顔可愛いくて幸せいっぱいもらっちゃいました」「緊張もされたとは思うのですが、お二人ともいつもの素敵な笑顔が弾けていて見ている私まで笑顔になりました」「これから楽しい学校生活が待ってますね」「入学式での長女さんの洋服も柳原さんのお着物も素敵です」「かなこさんにとってもお嬢さんにとっても新しい一歩！不安もあるかもしれませんが、きっと楽しいこともたくさんあると思います」など、祝福や励ましの声が多数寄せられている。
柳原は2019年に一般男性と結婚し、同年11月に第1子長女、22年11月に第2子次女（3）を出産している。