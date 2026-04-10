『Dr.STONE』完結へ フィナーレイベント「STONE FES.2026」10月に横浜で開催決定
テレビアニメ『Dr.STONE』最終章となる最終シーズン第3クールが放送中。物語が完結に向かう中、作品史上最大規模となるフィナーレイベント『STONE FES.2026』が10月10月に神奈川・横浜BUNTAIにて開催されることが発表された。
【画像】結末が気になる！フィナーレイベント開催決定した『Dr.STONE』最終章
イベントには、石神千空役の小林裕介をはじめ、あさぎりゲン役の河西健吾、七海龍水役の鈴木崚汰、クロム役の佐藤元、西園寺羽京役の小野賢章、コハク役の沼倉愛美、スイカ役の高橋花林、Dr.ゼノ役の野島健児、スタンリー・スナイダー役の遊佐浩二と、9人のキャストが勢ぞろいする。さらに、昼の部には上井陽役の中島ヨシキ、夜の部には大木大樹役の古川慎、獅子王司役の中村悠一と、第1期から「Dr.STONE」を支えてきたキャストも登場する。
また、『Dr.STONE』のはじまりである第1期第1クールのオープニングテーマと、テレビスペシャル龍水のオープニングテーマ、そして物語の終わりとなる第4期第3クールのエンディングテーマを担当したBURNOUT SYNDROMESと、千空ら科学王国とゼノ・スタンリーの戦いを疾走感あふれる楽曲で彩った第4期第2クールのオープニングテーマKANA-BOONのアーティストライブも実施される。
さらに、最終シーズン第 3 クールのBlu-ray＆DVD BOXが7月15日に発売される。初回生産限定版にはフィナーレイベント「STONE FES. 2026」チケット最速先行抽選申込券が封入されるほか、最終章を記念して、キャスト＆スタッフによるコメント集や鼎談（ていだん）等が掲載された特製ブックレットや、豪華2本立てのキャストオーディオコメンタリー、タロットカード風ステッカーシートが特典として封入される。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
【画像】結末が気になる！フィナーレイベント開催決定した『Dr.STONE』最終章
イベントには、石神千空役の小林裕介をはじめ、あさぎりゲン役の河西健吾、七海龍水役の鈴木崚汰、クロム役の佐藤元、西園寺羽京役の小野賢章、コハク役の沼倉愛美、スイカ役の高橋花林、Dr.ゼノ役の野島健児、スタンリー・スナイダー役の遊佐浩二と、9人のキャストが勢ぞろいする。さらに、昼の部には上井陽役の中島ヨシキ、夜の部には大木大樹役の古川慎、獅子王司役の中村悠一と、第1期から「Dr.STONE」を支えてきたキャストも登場する。
さらに、最終シーズン第 3 クールのBlu-ray＆DVD BOXが7月15日に発売される。初回生産限定版にはフィナーレイベント「STONE FES. 2026」チケット最速先行抽選申込券が封入されるほか、最終章を記念して、キャスト＆スタッフによるコメント集や鼎談（ていだん）等が掲載された特製ブックレットや、豪華2本立てのキャストオーディオコメンタリー、タロットカード風ステッカーシートが特典として封入される。
『Dr．STONE』は、全人類が石化した世界を舞台に、石器時代から現代文明まで科学史200万年を駆け上がるSFサバイバルアドベンチャー。全人類が謎の現象により一瞬で石化して数千年が経ち、超人的な頭脳を持つ科学少年・千空が、絶体絶命の状況で科学を駆使して薬品や携帯電話、日本刀など現代風な物を作り、仲間たちとともにゼロから文明を作る姿が描かれ、テレビアニメが2019年7月より放送がスタートした。
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