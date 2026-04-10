秘めたる思いがある。入社8年目を迎えたSUBARU・森下智之内野手（30）は、打者としてのこだわりをこう表現した。

「チャンスメークもできて、チャンスにも強いバッターになりたい。後ろに“森下がいれば”と思ってもらえるように。自分も若い時はそう思える方々がいて、楽に打席に立たせてもらえていたので」

林稔幸、竹田育央、日置翔兼…。長年にわたりチームを支えてくれた先輩たちの姿に、自身のあるべき姿を重ねる。

「左右のピッチャーに関係なく同じような成績を残すことと、（ダイヤモンドの）90度を使うことを心がけています」

左打席から広角に打ち分ける技術はチーム随一だ。高い技術の裏付けとなるのが、極限まで投球を引きつけられるミートポイント。一般的に内角はポイントを前に置いて対応するが、森下は内、外角とも同じようなポイントで打つ。ゆえに、変化球に泳がされることが少なく、しぶとくファウルで逃げることもできる。小川信監督は「みんなから信頼もされていますし、期待もされています」と評する中心選手。昨年の都市対抗野球大会では「1番・DH」として打率・308、3打点の活躍で優秀選手に選出され、チームを11年ぶりの8強へと導いた。

一流選手がそろう社会人野球では、異色の経歴を持つ。鳥取県有数の進学校である米子東のOB。「何としても東京六大学で野球をやりたくて、一般入部もできる学校を探しました」。一浪の末、明大文学部に合格。文系ながら入試で得意だった数学を選択すると、満点を獲得したエピソードを持つ。ブランクもあり、1年時は「練習もそうですが、生きていくことに必死だった」と苦笑いで振り返るが、4年春のリーグ戦から三塁に定着。打率・364でベストナインに選出され、SUBARUの内定を勝ち取った。

「監督が掲げている目標はベスト4なので、そこに照準を合わせてやりますし、その先の日本一を獲りたい思いがあります。ただ、上を見すぎると足元をすくわれるので、まずは目の前の試合に勝つことを積み重ねていきたいと思います」

着実に成長を遂げるチームに手応えを感じながらも、気を引き締めることも忘れなかった。頼れる仕事人が打線を支える。