中国のサイトに投稿された「NVIDIA製SoCを搭載した試作ボード」とされる画像 Image: Goofish

NVIDIAのPC向けArm SoC「N1シリーズ」に関する情報が増えてきました。

N1シリーズは「AIコンピューター向けの低消費電力・高性能SoC」です。2026年1月に、NVIDIAのジェンスン・フアンCEOが開発中であることを明かています。

昨今の情報を見ていると、AppleのM5などと比べても高性能そうで、搭載したノートPCは魅力的な選択肢になってくる可能性があります。発表も近そうです。

「試作版の画像」が登場している

中国のサイトに投稿された「NVIDIA製SoCを搭載した試作ボード」とされる画像。中央にはNVIDIA製のSoCが搭載されており、両サイドにはSK hynix H58G78CK8Bというメモリパッケージが配置されている（型番は未公表のものだが、おそらくは合計で128GB、LPDDR5X-8533だと思われる） Image: Goofish

中国の中古売買サイト「Goofish」には、このN1を搭載した試作マザーボードと思しき画像が投稿されています。中央にはNVIDIAと書かれたパッケージがあり、周囲にはSK hynix製メモリパッケージが8枚、配置されています。

VideoCardzやNotebookcheckはNVIDIAのN1系SoCを搭載したエンジニアリングサンプル基板だと推定していますが、フェイクの可能性はぜんぜんありです。そういうのが出るくらい、注目はされてますよ、くらいの感じで見ておきましょう。

ベンチマークも出ている

この話が単独で浮いているわけでもないのが、今回この話題を取り上げた理由です。

N1シリーズの上位モデルとみられる「N1X」については、すでにGeekbench上にベンチマーク結果が現れており、20コアCPU構成のSoCであることや、AppleのM5をわずかに上回る水準であることが示唆されています。

上掲のN1基板とはまったく別の話で、「同系統SoCファミリーに関する別情報」がある、ということです。

Geekbenchに記録されている「NVIDIA N1x」のベンチマーク結果。Notebookchechの確認によると、Ryzen AI Max+（2,978/21,269）とApple M4 Max （3,880/25,760, 16コア版）の間という感じのスコア。開発段階でそんな感じ、ということ Image: Geekbench

発表はComputexが有力か

いずれも確定情報ではありませんが、NVIDIAがPC向けSoCをかなり強力な性能で作ってそうな雰囲気は感じられるのではないでしょうか。

発表時期については、VideoCardzは6月のComputex前後でN1搭載ノートPCが発表され、2026年中にDellやLenovoが参入するのではないかと見ています。

Source: Goofish, Notebookcheck (1, 2), VideoCards, Geekbench