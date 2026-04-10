長谷川朋子のエンタメ処方箋 第10回 健康に悪いと分かっているのに…夜ふかしが止められない人へ――罪悪感を救う世界的ヒットドラマ
家庭、友人関係、仕事、趣味など…生活における読者の「お悩み」に寄り添う、さらには解決してくれるかもしれないドラマ、バラエティ、ドキュメンタリー、リアリティショーなど、配信サービスの映像コンテンツを、コラムニストの長谷川朋子が“処方箋”としておすすめする「長谷川朋子のエンタメ処方箋」。
第10回は、夜ふかしが止められないというお悩みに、ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(全8シリーズ、U-NEXTで独占配信中)を処方します。
『ゲーム・オブ・スローンズ』全8シリーズ U-NEXTで独占配信中 HBO(R) and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.
「夜ふかしが止められないです。何で夜中ってあんなに楽しいのでしょう? 健康に悪いと分かっているのですが、寝たくないのです。次の日寝不足で苦労しますが、何とかなってるからいっか〜って感じでやり過ごしてます」（大阪府在住・35歳男性）
この悩み、どこか後ろめたさを伴うものです。「本当は早く寝た方がいい」と分かっているのに、夜になると妙に気持ちが軽くなり、ついスマホや配信に手が伸びてしまう。朝型が良いとされる価値観の中で、夜更かしはどこか“負け”のようにも感じられがちです。
そこであえて処方したいのが、『ゲーム・オブ・スローンズ』。言わずと知れた世界的ヒット作であり、見始めると止まらない“夜ふかし製造機”ともいえる作品です。中世ヨーロッパ風の架空を舞台に、ウェスタロス大陸の七王国を巡る権力争いと、北の果てから迫る未知の脅威という2つの軸で物語が展開する本作は、登場人物の多さと予測不能な展開で、世界中の視聴者を惹きつけてきました。誰が生き残るのか分からない緊張感と、複雑に絡み合う人間ドラマが、つい“もう1話だけ”を引き起こす作品でもあります。
今回はその中でも、中心人物の一人、スターク家で育ったジョン・スノウが身を置く「ナイツ・ウォッチ」の存在に注目します。ナイツ・ウォッチは、北の“壁”を守るために夜通し見張りを続ける集団です。彼らが対峙(たいじ)しているのは、単なる外敵ではありません。壁の向こうには、野人(ワイルドリング)と呼ばれる人々だけでなく、かつて伝説とされていた「ホワイト・ウォーカー」と呼ばれる存在や、亡者たちが潜んでいます。いつ、どこから現れるか分からないその脅威に備えるため、彼らは極寒の闇の中で夜通し目を凝らし続けるのです。
彼らにとって夜は、くつろぎの時間ではなく、むしろ最も重要な“役目の時間”。静けさの裏に潜む気配を見逃さないために、ただ立ち続けます。そこには、一般的な「規則正しい生活」とは異なる時間の使い方があるのです。
○「夜ふかし＝悪」ではなく「役目を果たした」
ナイツ・ウォッチの役割という視点を借りると、夜ふかしの見え方が少し変わります。夜にしかできないこと、夜だからこそ深まる思考や集中も確かに存在します。静けさの中で考えが整理される、誰にも邪魔されずに好きな作品に没入できる――そうした時間は、単なる“悪習慣”ではなく、自分にとって意味のある時間かもしれません。
もちろん、無理を重ねて体調を崩してしまっては本末転倒です。ただ、「夜ふかし＝悪」と一括りにするのではなく、「自分はどんなリズムで力を発揮できるのか」という視点に置き換えてみる。すると、少し楽になります。
たとえば、眠れた日はそれで良し。体を休めることができて成功です。一方で、どうしても眠れずに夜を過ごした日も、「その時間で何を守れたか」「何を進められたか」と考えてみる。ナイツ・ウォッチのように、“役目を果たした夜”と捉えれば、それもまた一つの成功です。
実際、筆者自身もどちらかといえば夜型の人間です。朝の整った生活への憧れはありつつも、夜の静けさの中で考えを巡らせたり、言葉を磨いたりする時間に救われてきました。無理に矯正しようとするほど、かえってリズムは崩れていくものです。
大切なのは、「どうあるべきか」ではなく、「どう過ごしたか」で考えてみることかもしれません。たとえば、ジョン・スノウが壁の上で、凍えるような夜にただ立ち続けるように。裏切りや策略が渦巻く中で、まっすぐに立とうとする姿を見守っていると、その時間にも意味があると、ふと腑に落ちる瞬間があります。
自分なりに何かを進めた夜も、ただ好きなものに没頭して過ごした夜も、どちらも“過ごした時間”としては同じ重さを持っています。どうしてもやめられない夜ふかしに、罪悪感を重ねるのはもったいない。その夜の過ごし方ごと、自分のものにしてしまえばいいのだと思います。
『ゲーム・オブ・スローンズ』全8シリーズ U-NEXTで独占配信中 HBO(R) and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.
長谷川朋子 はせがわともこ コラムニスト／ジャーナリスト。2003年からテレビ、ラジオの放送業界誌記者。仏カンヌのテレビ見本市・MIP現地取材歴約15年。番組コンテンツの海外流通ビジネス事情を得意分野に多数媒体で執筆中。著書に『Netflix戦略と流儀』(中公新書ラクレ)。 この著者の記事一覧はこちら
第10回は、夜ふかしが止められないというお悩みに、ドラマ『ゲーム・オブ・スローンズ』(全8シリーズ、U-NEXTで独占配信中)を処方します。
「夜ふかしが止められないです。何で夜中ってあんなに楽しいのでしょう? 健康に悪いと分かっているのですが、寝たくないのです。次の日寝不足で苦労しますが、何とかなってるからいっか〜って感じでやり過ごしてます」（大阪府在住・35歳男性）
この悩み、どこか後ろめたさを伴うものです。「本当は早く寝た方がいい」と分かっているのに、夜になると妙に気持ちが軽くなり、ついスマホや配信に手が伸びてしまう。朝型が良いとされる価値観の中で、夜更かしはどこか“負け”のようにも感じられがちです。
そこであえて処方したいのが、『ゲーム・オブ・スローンズ』。言わずと知れた世界的ヒット作であり、見始めると止まらない“夜ふかし製造機”ともいえる作品です。中世ヨーロッパ風の架空を舞台に、ウェスタロス大陸の七王国を巡る権力争いと、北の果てから迫る未知の脅威という2つの軸で物語が展開する本作は、登場人物の多さと予測不能な展開で、世界中の視聴者を惹きつけてきました。誰が生き残るのか分からない緊張感と、複雑に絡み合う人間ドラマが、つい“もう1話だけ”を引き起こす作品でもあります。
今回はその中でも、中心人物の一人、スターク家で育ったジョン・スノウが身を置く「ナイツ・ウォッチ」の存在に注目します。ナイツ・ウォッチは、北の“壁”を守るために夜通し見張りを続ける集団です。彼らが対峙(たいじ)しているのは、単なる外敵ではありません。壁の向こうには、野人(ワイルドリング)と呼ばれる人々だけでなく、かつて伝説とされていた「ホワイト・ウォーカー」と呼ばれる存在や、亡者たちが潜んでいます。いつ、どこから現れるか分からないその脅威に備えるため、彼らは極寒の闇の中で夜通し目を凝らし続けるのです。
彼らにとって夜は、くつろぎの時間ではなく、むしろ最も重要な“役目の時間”。静けさの裏に潜む気配を見逃さないために、ただ立ち続けます。そこには、一般的な「規則正しい生活」とは異なる時間の使い方があるのです。
○「夜ふかし＝悪」ではなく「役目を果たした」
ナイツ・ウォッチの役割という視点を借りると、夜ふかしの見え方が少し変わります。夜にしかできないこと、夜だからこそ深まる思考や集中も確かに存在します。静けさの中で考えが整理される、誰にも邪魔されずに好きな作品に没入できる――そうした時間は、単なる“悪習慣”ではなく、自分にとって意味のある時間かもしれません。
もちろん、無理を重ねて体調を崩してしまっては本末転倒です。ただ、「夜ふかし＝悪」と一括りにするのではなく、「自分はどんなリズムで力を発揮できるのか」という視点に置き換えてみる。すると、少し楽になります。
たとえば、眠れた日はそれで良し。体を休めることができて成功です。一方で、どうしても眠れずに夜を過ごした日も、「その時間で何を守れたか」「何を進められたか」と考えてみる。ナイツ・ウォッチのように、“役目を果たした夜”と捉えれば、それもまた一つの成功です。
実際、筆者自身もどちらかといえば夜型の人間です。朝の整った生活への憧れはありつつも、夜の静けさの中で考えを巡らせたり、言葉を磨いたりする時間に救われてきました。無理に矯正しようとするほど、かえってリズムは崩れていくものです。
大切なのは、「どうあるべきか」ではなく、「どう過ごしたか」で考えてみることかもしれません。たとえば、ジョン・スノウが壁の上で、凍えるような夜にただ立ち続けるように。裏切りや策略が渦巻く中で、まっすぐに立とうとする姿を見守っていると、その時間にも意味があると、ふと腑に落ちる瞬間があります。
自分なりに何かを進めた夜も、ただ好きなものに没頭して過ごした夜も、どちらも“過ごした時間”としては同じ重さを持っています。どうしてもやめられない夜ふかしに、罪悪感を重ねるのはもったいない。その夜の過ごし方ごと、自分のものにしてしまえばいいのだと思います。
『ゲーム・オブ・スローンズ』全8シリーズ U-NEXTで独占配信中 HBO(R) and related service marks are the property of Home Box Office, Inc.
長谷川朋子 はせがわともこ コラムニスト／ジャーナリスト。2003年からテレビ、ラジオの放送業界誌記者。仏カンヌのテレビ見本市・MIP現地取材歴約15年。番組コンテンツの海外流通ビジネス事情を得意分野に多数媒体で執筆中。著書に『Netflix戦略と流儀』(中公新書ラクレ)。 この著者の記事一覧はこちら