こんな羽織りが欲しかった！【ニトリのN+】大人が狙いたい「新作」って？

春はまだトップス1枚で過ごすには心許ないからこそ、羽織り選びもコーデの完成度を高めるキーポイントに。そこで今回は【ニトリ】発のファッションブランド【N+（エヌプラス）】がリリースした、新作の羽織りアイテムを紹介します。涼しげな素材感のジャケットや、スポーティーなムードを品よく取り入れられそうなブルゾンがあれば、もっとおしゃれして外へ出かけたくなってしまうかも！

初夏まで頼れる涼しげ素材の半袖ジャケット

【N+】「麻調ライト半袖テーラードジャケット」\5,990（税込）

見た目にも清涼感を感じられる麻調素材を使用し、爽やかなムードで羽織れそうなテーラードジャケット。半袖かつ裏地のない仕様のため、汗ばむ季節まで長く頼りにできそうな一着です。ウエストを絞りすぎないボクシーなシルエットが今っぽく、こなれ見えを狙えます。袖丈がひじ程度まであることで、気になる二の腕まわりをカバーしやすいのも大人がヘビロテしたくなる魅力に。

ミニマルなノーカラージャケットで上品見え

【N+】「麻調ライトノーカラーVネックジャケット」\5,990（税込）

同じく麻調素材・裏無し仕様のこちらのジャケットは、装飾感を抑えたノーカラーデザインが上品な一着。シャープなVラインが上半身や顔まわりのすっきり見えを後押しします。やや高めの位置にあしらわれたボタンが視線を上に引き上げ、スタイルアップを狙えるのも◎ ボタンの色も生地と統一された主張しすぎないルックスは、オンオフ問わず頼りにできそうです。

バルーンシルエットが愛らしい軽量ブルゾン

【N+】「はっ水UVカットギャザーブルゾン」\4,990（税込）

ふんわりと立体感のあるバルーンシルエットが大人可愛いブルゾン。首元・袖・身頃にふんだんにギャザーが入っており、プラスワンでのっぺり見えない着こなしが叶いそうです。メッシュの裏地やナイロン素材が大人コーデに旬のスポーティーなムードも演出します。本体は軽量仕様かつシワも目立ちにくいので、旅行時に持ち運ぶのにも重宝するはず！

シルエットのアレンジを図れる機能性パーカー

【N+】「はっ水UVカットバックギャザーパーカー」\4,990（税込）

「適度なストレッチに加えてはっ水とUVカット機能がある」（公式ECサイトより）という機能的な素材が、春のレジャーシーンの相棒にうってつけなパーカー。裾にかけて広がる、女性らしいAラインシルエットを採用しているのが特徴。ウエスト部分のドローストリングによってギャザーを寄せれば、シルエットのアレンジも楽しめます。キレイめ派の大人女性もぜひ手に取ってみて。

※N+は、ニトリから生まれたファッションブランドです。ニトリ赤羽店内および、ショッピングセンター内のN+店舗、N+公式通販ニトリネットで販売しています。

※すべての商品情報・画像はN+出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ