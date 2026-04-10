今買って、長～く使えそう♡【GU】40・50代のおしゃ見え！「今っぽシアーカーデ」

春の陽気を感じるようになってきたものの、朝晩の寒さが残る今の時期。頼りになるのは、サッと羽織れる薄手のカーディガン。夏の冷房対策としても使いやすく、ロングシーズン活躍が期待できます。そこでおすすめしたいのが、【GU（ジーユー）】から登場した「シアーカーデ」。ほどよい透け感で今っぽさを添えてくれるので、春夏コーデの一軍になるかも。

1枚でも重ね着でも使えるシアーカーデ

【GU】「ソフトシアーカーディガンQ」\1,490（税込）

2026年春夏もトレンド継続中のシアー素材。シンプルなクルーネックカーディガンなら、オンにもオフにも使えそうです。1枚でプルオーバー風に着こなしたり、ボタンを開けてタンクトップやキャミソールの羽織りとして使ったりするのもおすすめ。薄手で持ち歩きやすいのも嬉しいポイント。

モノトーンで統一した洗練コーデ

まだ寒さが残る今の時期には、ロンTとのレイヤードスタイルがおすすめ。カーディガンは上下のボタンを開けて、抜け感のあるコーデに仕上げてみて。開いた首元には華奢なネックレスを投入して、上品な顔まわりを演出。シックなモノトーンカラーで統一するのが、きれい見えのポイントです。

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※こちらの記事ではGU、@sachi12011119様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：Emika.M