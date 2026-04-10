女優の毎田暖乃(14)が9日までに、自身のインスタグラムを更新。中学3年生になったことを報告した。



【写真】すっかりお姉さんになりました

「新学期が始まりました クラス替え発表楽しみです」と登校。「中学校で過ごすのも残り一年になりましたが、友達と思い出を作りながら楽しい一年にしたいです」とつづり、革ジャンを着たオフショットを掲載。「そして、皆様に良い報告ができるようお仕事も頑張ります」と記した。



フォロワーからは「中学生生活、思いっきり楽しんでね」「ののちゃん、綺麗なお姉さんになったね～」「え～もう中3なん？大きなって～」などの声が寄せられた。



毎田は2011年9月25日生まれ、大阪府出身。NHK連続テレビ小説「スカーレット」(2019年)で、ヒロインの友人の娘役でドラマ初出演。「おちょやん」(2020年)ではヒロインの幼少期と姪(めい)の2役を演じ高い評価を得た。その後もTBS系ドラマ「妻、小学生になる。」(2022年)、NHKドラマ「あなたのブツが、ここに」(2022年)、NHK連続テレビ小説「虎に翼」(2024年)など話題作に出演している。



（よろず～ニュース編集部）