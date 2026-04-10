千葉が執念のボールキープで勝ち点3を掴み取った

ジェフユナイテッド千葉が執念のボールキープで勝ち点3を掴み取った。

千葉は4月4日、J1百年構想リーグ第9節で東京ヴェルディとホームで対戦。前半に2点のリードを奪うも、東京Vの粘りにあって追いつかれる展開となったが、後半40分にMF日高大が決勝点を挙げて3-2で勝利した。

試合終了間際には勝ち点3獲得への気迫を見せた。後半アディショナルタイム目安の6分を過ぎてもまだホイッスルが鳴らないなかで、千葉イレブンはコーナーキックを得て、フラッグ付近でボールキープを開始。日高、MF岩井琢朗、MF姫野誠の3人が身体を張ってボールを守り、タイムアップまで時間を稼いだ。2023年のJ1昇格プレーオフ準決勝で敗れた相手に2年半越しのリベンジを果たした。

敗れた前節の鹿島アントラーズ戦（1-2）では同じようにコーナー付近でのボールキープを相手にされて試合終了のホイッスルを迎えていた千葉。Jリーグ公式YouTubeが「千葉が執念のボールキープ！」とハイライト映像を公開すると、ファンからは「鹿島るならぬ千葉る」「鹿島との敗戦でちゃんと学んで実戦してる」「鹿島を見習ったんか」といったコメントが寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）