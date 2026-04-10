日本代表映画の「劇場内フェアプレー講座」に田中パウロ淳一も出演して話題

一部劇場で4月10日から公開されるサッカー日本代表の映画『ONE CREATURE』は、6月5日に全国公開される。

その公開に先駆けて「劇場内フェアプレー講座」の動画が公開され、日本代表の森保一監督、元日本代表FW中山雅史氏、元日本代表MF中村俊輔氏、元日本代表DF松木安太郎氏、元日本女子代表MF澤穂希氏と一緒に、パウちゃんことJ2の栃木シティFCに所属するFW田中パウロ淳一も出演して話題となっている。

映画鑑賞の際の禁止事項を伝える動画のなかで、インフルエンサーでもあるパウちゃんは、自撮り棒を使って上映中の動画を撮影する役で出演している。なお、中村氏は映画館の座席に座って黄金の左足で華麗なリフティングを披露。中山氏と松木氏は、熱く叫ぶ姿、そして澤氏は巨大なおにぎりを頬張っている。

超豪華な元日本代表の面々に交じって参加していた田中には、サッカー系YouTuberのマキヒカ氏も「パウロくん凄 笑」と、ハートの絵文字を付けて投稿。これに田中も「ですよね！！笑笑」などと反応している。

ファンからも「選抜メンバー最高すぎる」「パ、パウちゃん」「最高」「面白すぎて内容が入っていかない」「おもろすぎる」「田中パウロはレジェンド枠の仲間入り」「この中に入るパウちゃん好き」「劇場内フェアプレーなんて今後聞かないだろう単語すぎて面白い」「もう最高でしょ」「このメンツにパウロ入るの強すぎやろ」「一人現役で草」と、田中氏を中心に内容の面白さも大きな話題となった。（FOOTBALL ZONE編集部）