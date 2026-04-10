ME:I、初の地上波冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』決定 全国の学校のファンとサプライズ対面するバラエティー
ガールズグループ・ME:I（MIU、MOMONA、AYANE、KEIKO、RINON、SUZU、TSUZUMI）が出演する、グループ初の地上波冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』（毎週日曜 深1：25 フジテレビほか）が、19日からレギュラー放送されることが発表された。若者から絶大な支持を集めるME:Iが全国の学校を舞台に、ファンのもとへサプライズで会いに行く“対面バラエティー”となる。
【画像】黒板イメージ？青春を思わせる『ME:Iの会いにきたよ！』タイトルロゴ
番組では、ME:Iファンのもとへメンバーがサプライズで登場。事前に“特製カード”で「ME:Iが会いにくる!?」と知らされた瞬間から物語がスタートする。本当に来るのか、いつどこに現れるのか、日常の学校生活の中で募っていく期待や緊張、会えるかもしれないという高揚感のすべてを丁寧に追いかける。
番組の見どころは、ME:Iとの“対面の仕方”。突然、転入生として教室に現れ隣の席に座る、など学生たちの想像を超えるサプライズ演出が続々と展開される。憧れのメンバーが目の前に現れた瞬間の学生たちの表情にも注目だ。
さらに対面後には、“推しメンバー”と過ごす特別な時間も描かれる。2人きりの下校や推しと一緒にダンスなど、これまでにない距離感で過ごすひとときに、学生たちの思いがさらにあふれていく姿や、“会う瞬間”だけでなく、“会えると知ったその日からの時間”までも丁寧に描く。
■チーフプロデューサー・山田賢太郎氏
もしも突然、自分の“推し”に会えると分かったら… ドキドキする学生と、そんなファンの子を最大限のサプライズで喜ばせようする ME:I。会えて感動するファンの子と、その姿を見て満面の笑顔の ME:I。ずっと素敵な空気が流れているちょっと変わったバラエティー番組です。
番組では、ME:Iファンのもとへメンバーがサプライズで登場。事前に“特製カード”で「ME:Iが会いにくる!?」と知らされた瞬間から物語がスタートする。本当に来るのか、いつどこに現れるのか、日常の学校生活の中で募っていく期待や緊張、会えるかもしれないという高揚感のすべてを丁寧に追いかける。
番組の見どころは、ME:Iとの“対面の仕方”。突然、転入生として教室に現れ隣の席に座る、など学生たちの想像を超えるサプライズ演出が続々と展開される。憧れのメンバーが目の前に現れた瞬間の学生たちの表情にも注目だ。
さらに対面後には、“推しメンバー”と過ごす特別な時間も描かれる。2人きりの下校や推しと一緒にダンスなど、これまでにない距離感で過ごすひとときに、学生たちの思いがさらにあふれていく姿や、“会う瞬間”だけでなく、“会えると知ったその日からの時間”までも丁寧に描く。
■チーフプロデューサー・山田賢太郎氏
もしも突然、自分の“推し”に会えると分かったら… ドキドキする学生と、そんなファンの子を最大限のサプライズで喜ばせようする ME:I。会えて感動するファンの子と、その姿を見て満面の笑顔の ME:I。ずっと素敵な空気が流れているちょっと変わったバラエティー番組です。