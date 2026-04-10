ME:I、初の地上波冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』決定 全国の学校のファンとサプライズ対面するバラエティー

ME:I、初の地上波冠番組『ME:Iの会いにきたよ！』決定 全国の学校のファンとサプライズ対面するバラエティー