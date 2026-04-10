株価の乱高下に翻弄され、心が休まらない――。

そんなあなたに、とっておきの本がある。「『金持ち父さん 貧乏父さん』以来の衝撃の書」と絶賛されている『JUST KEEP BUYING』と『THE WEALTH LADDER 富の階段』だ。いずれも全米屈指のデータサイエンティストが、日本人向けに投資の原理原則を書いた本だ。今回は、令和の怪物的ベストセラー『お金の大学』の両@リベ大学長に大絶賛されている『THE WEALTH LADDER ウェルス・ラダー』について「今後一切のお金に関する悩みが消えた」と言うライターの小川晶子氏が緊急寄稿した。（構成／ダイヤモンド社・寺田庸二）

お金に関する言説の間で揺れまくる日々

「賢く節約しながら、コツコツ貯めよう」

「稼ぐ力こそが大事だ」

「良い投資先を見つければ、資産が増えてFIREも夢じゃない」

「お金のために働くな。お金に働かせるんだ」

「お金がなくても幸せになれる。むしろ不幸なお金持ちは多い」

経済ニュースや生活情報等に交じって、日々、お金に関する言説が目に入る。

それらは互いに矛盾して見えるものも多い。

「仕事を頑張って収入を上げることが大事」という話があれば、「経済や投資の勉強をして、良い投資先を見つけるのが大事」という話がある。

「資産を増やしていくべき」という主張も「お金はほどほどがいい」という主張もある。

多くの人は、こうした言説の間で揺れ動いているのではないだろうか。

あるときはAに賛同しているが、またあるときは「やはりBかもしれない」と思ったりするのだ。

資産レベルによって考え方が変わる

お金に関する悩みや不安は、「AでもないBでもない」と揺れることから生まれる。

いまお金があろうとなかろうと、やるべきことが明確になっているなら、悩みにはならないはずだ。

そういう意味で、今後一切お金に関する悩みが消えるフレームワークを示しているのがベストセラー『THE WEALTH LADDER（ウェルス・ラダー）』である。

全米屈指のデータサイエンティストであるニック・マジューリ氏は、「富そのものについての考え方や、富を築く方法についての考え方」が、資産レベルによって段階的に変化することを提示している。

これがタイトルでもある「富の階段」だ。

・レベル1―低所得者階級（資産1万ドル未満）

・レベル2―労働者階級（資産1万ドル以上〜10万ドル未満）

・レベル3―中流階級（資産10万ドル以上〜100万ドル未満）

・レベル4―上流中流階級（資産100万ドル以上〜1000万ドル未満）

・レベル5―上流階級（資産1000万ドル以上〜1億ドル未満）

・レベル6―超富裕層（資産1億ドル以上）

（――『THE WEALTH LADDER』p.31）

自分がいまどのレベルにいるのかによって、お金に関する考え方や戦略が変わる。

たとえば、「毎月の家計の予算を立てるべき」というアドバイスが最も役立つのはレベル1の段階である。レベル6の人にとってはあまり意味がない。

「お金は持ちすぎると不幸を招くこともある」という話が効いてくるのは、レベル4以降である。

あなたがとるべきお金の戦略は？

本書は、各レベルでとるべき戦略や注意点について解説している。

・レベル1（資産1万ドル未満）――生存戦略

・レベル2（資産1万ドル以上〜10万ドル未満）――教育＆スキル戦略

・レベル3（資産10万ドル以上〜100万ドル未満）――投資戦略

・レベル4（資産100万ドル以上〜1000万ドル未満）――起業戦略

・レベル5（資産1000万ドル以上〜1億ドル未満）――事業拡大戦略

・レベル6（資産1億ドル以上）――資産防衛戦略

（――『THE WEALTH LADDER』p.28）

富の階段を上がっていくためには、レベルごとに大きく戦略が変わるのである。

これは目からウロコだ。

さまざまな矛盾した言説、アドバイスがすっきりと整理されて、さまざまな情報に惑わされずにすむようになる。

多くの人はレベル1〜3に当てはまるが、レベル4以降の人が何をしているのかがわかるのも面白い。

本書を参考に、むやみに悩むことなく、富の階段を登っていきたい。

（本稿は、『THE WEALTH LADDER 富の階段』に関する完全書き下ろし特別投稿です。）