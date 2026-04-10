この先、5月上旬にかけて、各地で高温傾向が続きそうです。西日本・東日本・東北南部では、4月のうちから汗ばむ陽気となる日がありそうです。東日本・西日本の降水量は、平年より多くなる可能性があります。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。北日本太平洋側では例年と同様に晴れる日が多い見込みです。北海道では、高温の影響を受け、平年より早く、桜が開花する見込みです。

【気温の傾向】

4月11日から24日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。4月25日から5月8日頃にかけての気温は、北海道では「平年並みか高い」でしょう。東北では「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。この先1か月の日照時間は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」の見込みです。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

東日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。4月24日頃にかけては、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。4月25日頃から5月8日頃にかけては、低気圧や前線の影響を受けやすい地域があり、関東甲信・東海では、例年より晴れる日が少ない見込みです。

【気温の傾向】

4月11日から24日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年より高い」でしょう。4月25日から5月8日頃にかけての気温についても、東日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「ほぼ平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年並みか少ない」見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本の天気は数日の周期で変わるでしょう。4月11日から17日頃は、低気圧や前線の影響を受けやすく、例年と比較して晴れる日が少ないでしょう。4月18日から24日頃にかけては、高気圧に覆われやすく、例年より晴れる日が多い見込みです。4月18日から5月8日頃にかけては、再び低気圧や前線の影響を受けやすくなり、例年と比較して、晴れる日が少なくなる見込みです。

【気温の傾向】

4月11日から24日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年より高い」でしょう。4月25日から5月8日頃にかけての気温についても、西日本各地で「平年より高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年並みか多い」でしょう。九州南部では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、近畿・中国・四国・九州北部で「平年並みか少ない」でしょう。九州南部では「ほぼ平年並み」の見込みです。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄の天気は数日の周期で変わるでしょう。4月11日から24日頃にかけては、高気圧の影響を受けやすく、例年と比較して晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

4月11日から17日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年より高い」でしょう。4月18日から24日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」の見込みです。4月25日から5月8日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年より多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】4/11→5/10

札幌 10.5℃〜16.6℃

青森 12.7℃〜17.8℃

仙台 14.7℃〜19.3℃

【東日本】4/11→5/10

新潟 15.2℃〜20.2℃

東京 18.7℃〜22.9℃

名古屋 19.4℃〜23.9℃

【西日本】4/11→5/10

大阪 19.1℃〜24.1℃

広島 19.0℃〜23.8℃

高知 20.4℃〜24.2℃

福岡 19.1℃〜23.7℃

鹿児島 21.2℃〜25.1℃

【奄美・沖縄】4/11→5/10

名瀬 22.6℃〜26.0℃

那覇 23.8℃〜26.7℃

■1か月予報（4月11日から5月10日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本 :10％・30％・60％

東日本 :10％・10％・80％

西日本 :10％・10％・80％

奄美・沖縄:20％・30％・50％

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・40％・30％

北日本（太平洋側）:30％・40％・30％

東日本（日本海側）:30％・30％・40％

東日本（太平洋側）:20％・40％・40％

西日本（日本海側）:20％・40％・40％

西日本（太平洋側）:20％・40％・40％

奄美・沖縄 :50％・30％・20％

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:30％・30％・40％

北日本（太平洋側）:30％・30％・40％

東日本（日本海側）:40％・30％・30％

東日本（太平洋側）:40％・40％・20％

西日本（日本海側）:40％・40％・20％

西日本（太平洋側）:40％・40％・20％

奄美・沖縄 :10％・30％・60％

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）