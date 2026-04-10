シドニー五輪の競泳銅メダリストでスポーツコメンテーターの田中雅美さんが、和服姿で長男の入学式ショットを公開した。

田中さんは９日、自身のインスタグラムを更新。「息子が小学１年生になりました。甘えん坊でかわいくておもろい１年生。チョロチョロしてて、お調子者で、誰に似たのかなと思ったりもするけど、絶対私だ（笑）」と記し、ランドセルを背負って、田中に抱きつく長男のショットや、春らしい色の和服姿の全身ショットなどをアップ。

「当日は午後から入学式だったから、ゆっくり起きてきて、『今日は何するー？？』だって。笑笑 お家の玄関出たら、『キックボードで行っていい？』いや、ダメでしょ！！おもろ過ぎます。。」とほほ笑ましいやりとりを紹介。

「さぁ、、、ここからどんな風に成長していくか楽しみしかありません。喧嘩（けんか）しても仲直りして、何でも話せたり、色んな価値観認め合ったりできて、ずっと仲良く出来るような、素敵なお友達ができるといいな。。。」と記述。

「そして、私はとても久しぶりに着物を着ました。着付け習ったのに、やっぱり自信がなくて、近所の美容室でお願いしました。また習いに行こうかな。。」とつづった。

この投稿には、「お着物素敵美しいー」「とても素敵です」「お着物お美しいです」「とっても綺麗」「着物姿もカッコいい」などのコメントが寄せられた。

田中さんは２０１７年５月に１歳年下の元飛び込み選手との再婚を発表。同年１０月に長女、２０年１月に長男を出産した。