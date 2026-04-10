円筒形セルで航続距離向上か

BMWは、4月22日に中国で開催される北京モーターショーで、EV『i7』の改良型を公開する予定だ。外観を刷新し、電動パワートレインにも大幅な改良を加える見込みだ。

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エクステリアデザインは、新しいEVファミリー「ノイエ・クラッセ」のモデルである『iX3』や『i3』に近いものになると見られるが、マイナーチェンジであることから比較的控えめな変更にとどまるだろう。



BMW i7

注目される変更点はフロントエンドで、角張った存在感のあるグリルと、ワイドなデイタイムランニングライトが採用される。

一方、バッテリーにはノイエ・クラッセモデルと同様の円筒形セルが採用されるが、既存のi7と同じハウジングに組み込まれることになる。新しいセルによりエネルギー密度が20％向上し、それに応じて航続距離も伸びるだろう。参考までに、現行のi7は1回の充電あたり最大約620km走行可能だ。

BMWは、新しい高電圧バッテリーシステムにおいて、クロアチアの企業リマック・テクノロジーと共同開発を行った。リマック・グループの創業者兼社長であるマテ・リマック氏は、電気系統の改良により「エネルギー効率、航続距離、充電性能において大幅な改善」がもたらされると述べている。

BMWは今年、複数のモデルで改良と世代交代を予定している。ノイエ・クラッセ（Neue Klasse）を旗印に、デザイン、エンジニアリング、電動化に対する新たなアプローチをとる。

SUVのiX3とセダンのi3に続き、改良型のi7と『7シリーズ』、内燃機関搭載の『3シリーズ』の改良型、そして新型EV『iX5』が登場する予定だ。『5シリーズ』と『i5』も改良を受ける。