人気のMPVリフターに30台の限定車

ステランティス・ジャパンは4月9日、プジョーのマルチ・パーパス・ビークル（MPV）である『プジョー・リフターGT』をベースとした限定車、『リフターGTシエロ（Cielo）』を発売した。

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このモデルは、日本国内30台の限定車で、『アイシー・ホワイト』、『シルカ・グリーン』、『ペルラネラ・ブラック』の各色10台ずつが割り当てられる。



30台限定の特別仕様車『プジョー・リフターGTシエロ』。 プジョー

購入希望者は、4月9日から30日までの期間に公式ウェブサイトの特設フォームより抽選を申し込む。

限定車『プジョー・リフターGTシエロ』の価格は478万円となる。

開放感を高める特別仕様

限定車『リフターGTシエロ』最大の特徴は、モデル名の『シエロ（スペイン語で空の意）』を象徴する特別装備の『パノラミックガラスルーフ』である。

この大型ガラスルーフにより車内には豊かな太陽光が取り込まれ、開放感のある明るい室内空間と視界そしてより快適な室内空間を実現している。



30台限定の特別仕様車『プジョー・リフターGTシエロ』。 プジョー

さらにセンター部に備えた『ルーフストレージ』と後方に設置された『天井収納ボックス』によって、小物や手荷物をスマートに収納でき、室内の収納力も一段と向上している。