ゴディバの新作ケーキ♡ショコラチーズ＆オランジュ登場

チョコレート好き必見の新作スイーツが登場♡ゴディバから、上質なカカオの魅力を楽しめるケーキが新たにラインナップされました。さらにこれまでオンライン中心だったアイスケーキも店舗で購入可能に。特別な日のご褒美やギフトにもぴったりな、贅沢スイーツをチェックしてみてください♪

濃厚ショコラチーズケーキ♡

「ゴディバ ショコラ チーズケーキ」は、クリームチーズムースとチョコレートのコクが重なり合う一品。

価格は店舗販売3,240円（税込）、オンラインは送料込4,104円（税込）。

カカオフルーツのジュレが爽やかな酸味を添え、軽やかさと深みを両立した上品な味わいが楽しめます。

ヴィタメールの母の日ギフト2026♡華やかショコラ＆焼き菓子登場

爽やかなショコラオランジュ

「ショコラオランジュ」は、チョコレートの甘みと柑橘の爽やかさが魅力。価格は店舗4,752円（税込）、オンライン送料込5,616円（税込）。

ブランデー香るスポンジとオレンジピール入りクリームが重なり、華やかな余韻を楽しめる大人のデザートです。

販売情報＆ポイント

販売開始は2026年4月13日（月）から。全国の一部ゴディバショップとオンラインショップで展開されます。

※一部お取扱いの無い店舗がございます

またアイスケーキの取り扱い店舗も拡大し、全国約100店舗で購入可能に。より身近に楽しめるようになりました。

特別な日のご褒美に

ゴディバの新作ケーキは、上質なカカオと素材の魅力を堪能できる贅沢スイーツ♡濃厚な味わいと爽やかさのバランスが絶妙で、特別な時間をより華やかにしてくれます。

自分へのご褒美はもちろん、大切な人へのギフトにもおすすめ。ぜひ一度味わってみてください♪