会社員として「月収100万円」を目標に掲げる人は多いでしょう。しかし、現実はそううまくはいきません。専門知識を要する税理士や経理代行であっても、1社あたりの月額報酬はおよそ3万円ほど。月収100万円に達するには33社と契約し、休みなく働く必要があります。一方、社外の立場から経営者の財務を支える「社外CFO」は、わずか2社との契約で月8日ほどの稼働でも、月収100万円が狙えるといいます――。本記事では、社外CFOの長友大典氏の著書『社外CFOになって、たちまち年収1200万円を稼ぐ方法』（すばる舎）より、無資格でも高単価な業務を請け負える社外CFOという仕事について解説します。

専門知識が必要なのに…税理士や経理代行が“稼げない”ワケ

「社外CFOって、本当に月額50万円も稼げるのですか？」

このような質問を、私は多くの方から受けます。特に月額3万円くらいの報酬で仕事を受けている税理士など士業の方や、経理代行の方などからすると、この金額はとても信じられないようです。

実際、多くの税理士や経理代行の方々は、複雑な記帳業務や税務業務をたくさんこなしているのに、月額3万円程度の報酬で働いているのが現状です。しかも最近では、AIやクラウド会計ソフトの普及により、記帳業務などの単純な「作業系の仕事」の需要が大きく減少しています。

税理士や経理代行の報酬単価はさらに下がり、加えてインボイス制度の導入によりチェック作業が複雑化し、負担が増えています。こうした理由で、将来に不安を感じている税理士や税理士補助、経理代行の方も多いでしょう。

では、なぜ税理士や経理代行といった会計や税務の専門職の報酬は、これほどまでに低くなってしまうのでしょう？ それは、社長から見て、「ほかの税理士や士業との違い」がわからないからです。

残念ながら、多くの社長は、税理士や経理代行という存在に対して「過去の出来事を整理してくれる人」というイメージしか持っていません。過去は変えられませんから、依頼先の選択の際に比較する要素は「報酬」しかなく、より安い人を選ぶという結果になっています。

社外CFOは「会社の未来」をつくるパートナー

それに対して社外CFOは、これらの「処理中心の業務」とは異なり、企業の経営判断に関与するポジションです。社外CFOは社長を直接的にサポートし、「会社の未来をつくる補佐役」として、重要な意思決定を支える存在なのです。もっと簡単に言えば、社外CFOは社長にとって「役員クラスのパートナー」的な存在なのです。

考えてみてください。企業の役員が受け取る報酬が、月額3万円ということはありえないでしょう。それは、役員が単なる処理業務をこなす人ではなく、会社の未来、経営戦略や意思決定を仲間とともに考える存在だからです。役員は過去の処理ではなく、会社の未来をつくることが仕事であり、それが高額な報酬につながっています。

社外CFOが月額50万円以上の報酬を得られる理由も、まさにここにあります。社長は、社外CFOを単なる会計処理の専門家としてではなく、「会社の未来をともにつくってくれる、重要なパートナー」として認識しています。

加えて資金調達の戦略を立てたり、投資判断のアドバイスを提供したりと、具体的な「未来への貢献」を実際に示すことができるため、惜しまず報酬を払ってくれるのです。

たとえ無資格でも、「社長の補佐役」はニーズが高い

実際に私自身、税務や会計の資格は一切持っていません。それでも、複数の企業と社外CFOとして月額50万円以上での契約をしています。

なぜこんなことが可能になるかと言うと、しっかりと社長の話を聞いて、未来への「ビジョン」を言語化、それを共有して、その達成のために投資判断のサポートと資金調達のお手伝いをしているからです。

私も社長としてゲームセンターの経営を長年していますが、経営に乗り出したころは「いま、投資してよいのか？」「これに投資してよいのか？」「資金調達をどうする？」といった疑問符に囲まれ、毎日悩んでばかりいました。

そういった“お金についてのこまごまとした悩み”について相談に乗ってくれる人がいたら、どれだけ助かるだろうといつも感じていました。

だからこそ、「社長にとっての補佐役」の価値がよくわかるのです。ともに未来を考えながら社長の判断を支えてくれる存在は、いつの時代にも痛切に求められています。実際、私の講座の卒業生のなかには、それまで月3万円の単価で受注していた方が、わずか3か月で月額50万円の契約を獲得した、といった事例がたくさんあります。

あなたも、もし税理士や経理代行として報酬の低さに悩んでいるのなら、これまでの「過去の整理役」から「未来の補佐役」へと視点を変えることを強くお勧めします。それができれば、あなたの報酬は月額3万円から50万円へ、つまり16倍以上もの変化をすることは間違いありません。

社外CFOなら「月8日稼働」で月収100万円達成可能

よく「月100万円稼ぎたい」という目標を立てる人がいます。この目標を税理士や経理代行で達成しようとすると、どうなるでしょうか？

月額3万円の顧問契約を、33社ほどと結ばなければなりません。1社あたり月1日使うと仮定すれば、月33日稼働となってしまい、1か月では対応ができません。実際には1社に対して1日も使えず、顧客のことをじっくり考えることもできません。

さらに、ひとりで33社を担当するのは難しいため、スタッフを雇う必要も出てくるでしょう。当然のことながら人を雇えば人件費が発生します。仮に売上が100万円を超えたとしても、そこから給与や社会保険料、教育に関するコストが20万〜30万円かかると考えれば、実際に手もとに残る利益額は大きく下がってしまいます。

つまり、それだけ頑張っても、100万円を手にするのは難しいのです。

これに対して、社外CFOであれば1社あたりの報酬が月額50万円です。たった2社であっても、契約ができれば月100万円の売上です。人を雇う必要もありません。しかも稼働は1社に対して週1日、すなわち2社で週2日、月にすると8日間程度で十分です。

残りの時間は自由に使えるため、さらに顧客を獲得したり、家族との時間を確保したり、自己投資で新たなスキルを身につける時間にあてたりすることが可能です。

あなたが理想とする働き方は、どちらでしょうか？

［図表］「月100万円稼ぐ」ビジネスモデル比較 出典：『社外CFOになって、たちまち年収1200万円を稼ぐ方法』（すばる舎）より抜粋

誰でもできる雑務はやらない…週1日で「価値創出」に専念

なぜCFOは週1日で済むかと言うと、社外CFOは「担当者」ではなく、「役員クラスの補佐役」として会社にかかわるからです。担当者であれば、帳簿入力や振込対応、請求書のチェックなどの雑務も請け負い、時間に追われる働き方になります。

しかし役員クラスの仕事は、会社の未来に直結する意思決定を支えることです。たとえば「この投資はしてよいのか？」「資金はどう調達するか？」といった経営判断を社長と一緒に考えます。また銀行との関係構築や資金戦略など、会社の成長に大きな影響を与えるテーマに特化して働きます。

誰でもできる雑務に時間を割くのではなく、限られた時間で高額な報酬に見合う価値を発揮できるよう、務めなければならないのです。

私自身も社外CFOとして5社と契約していますが、そのほかに経営コンサルの仕事をしたり、自社の業務をしたり、セミナーを年間100本以上開催することができています。それが可能なのは、社外CFOとしての稼働が、1社につき週1日くらいだからです。

社外CFOという働き方は、時間を切り売りするのではなく、どれだけ顧客の目標達成に貢献するかが重要です。働く時間が重要なのではありません。むしろ稼働時間を減らすことで、かえって収入を上げることができる、数少ない仕事だと私は考えています。

長友 大典

中小専属CFO養成アカデミー 主宰

社外CFO・財務コンサルタント

有限会社トークファイブ 代表取締役