4人組ボーカルダンスグループ「SPEED」の元メンバーでアーティストの新垣仁絵（あらかき・ひとえ）さん（45）が1年ぶりに自身のインスタグラムを更新。誕生日に合わせて、新垣さんオリジナルのイラストを公開しました。



【写真】「ひとえちゃんの描く世界はやっぱり最高！」新垣仁絵さんが1年ぶりに投稿したイラスト

投稿では「LOVE♡」というメッセージとともに、アフロヘアに赤いビキニ、ジーンズ姿の褐色の女性を描き上げる過程を動画でアップしています。



2023年前から毎年、自身の誕生日の4月7日にアフロヘアの褐色の女性のイラスト作成動画を公開している新垣さん。2023年は青がベース、2024年は赤を基調としていましたが、と今年は緑をベースにして南国の植物が描かれています。



この投稿にファンからは「お誕生日おめでとう」「インスタ更新してくれてありがとう」「生存報告嬉しい！」「会いたいよー！！！」「永遠の推し」「仁絵ちゃんの絵がまた見られて幸せ」「才能に溢れてるね」「SPEEDのデビュー30周年おめでとう」「ひとえちゃんが描いたものを見れる幸せ…」「年1でもこうしてインスタ戻ってきてくれるの嬉しい」などの声が寄せられました。



また、元メンバーで現参議院議員の今井絵理子さんもコメントを寄せ、「お誕生日おめでとう」「ひとえちゃんの描く世界はやっぱり最高！」とエールを送っています。



「SPEED」は1995年に日本テレビ系「THE夜もヒッパレ！」に初めてテレビ出演し、活動をスタート。1996年にデビューシングル「Body &Soul」がヒットし、セカンドシングル「STEADY」は初のミリオンセラー。3rdシングル「Go! Go! Heaven」で初のオリコンシングルチャート首位を獲得した。「White Love」はダブルミリオンを記録するなど高い人気を誇ったが、人気絶頂の2000年に解散した。その後、2001年に一夜限りの再結成、2008年にも再結成したが、新垣さんが2013年に結婚し、所属事務所を退所した。以後、SPEEDとして4人の活動は行われていない。